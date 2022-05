Nicole Cherry a slăbit enorm, după ce a născut. Metoda ingenioasă a vedetei: „Am ales variantele sănătoase”

Nicole Cherry este una dintre cele mai îndrăgite vedete din lumea showbizului românesc. Artista a reușit să-și construiască o carieră de succes. Tânăra investește mult timp în aspectul său fizic și arată de milioane.

Vedeta a reușit să slăbească, după ce a născut. Cântăreața a dezvăluit, recent, metoda prin care a reușit să revină la kilogramele pe care le-a avut înainte de naștere.

Cum a reușit să slăbească Nicole Cherry

„Nu mai mănânc produse din faină albă și zahăr, ci totul este integral. Însă, nu am scos pâinea din alimentație, pentru că, la sfaturile antrenoarei, la vârsta mea, nu este cazul. Am ales variantele sănătoase -pâine integrală/orez sălbatic /paste integrale! Carne slabă și pește, pentru că toate au proteine , grăsimi, carbohidrați, dar sunt astfel calculate, pentru a-mi modela frumos trupul”, a afirmat Nicole Cherry, acum ceva timp.

Nicole Cherry și soțul său, Florin Popa, au avut parte de o seară specială. dar au ales să facă și cununia civilă în aceeași zi. Invitata specială a petrecerii a fost Andra, care a avut un mesaj deosebit pentru cei doi.

Surpriza serii, la nunta vedetei

Andra a fost unul dintre invitații deosebiți ai serii. Jurata de la „Românii au talent” a venit să o felicite pe prietena sa și a făcut un show impresionant, care nu a lăsat ochii miresei fără lacrimi, scrie SpyNews.

Discursul Andrei a fost unul foarte emoționant. Soția lui Măruță a cântat o baladă, care a aproape i-a adus lacrimi în ochi lui Jurata a cântat cu tot sufletul pe scenă, în timp ce , celebrată prin acest moment unic și minunat.

„Mă bucur că sunt aici pentru voi. Nu îl cunosc foarte bine pe soțul tău, dar mă gândesc că tata Cherry nu ar fi acceptat așa orice bărbat pentru tine, deci mă gândesc că e de bine, că are toate calitățile, că altfel n-ar fi dat-o pe Nicole. Să fiți fericiți, să vă trăiască minunea, Anastasia Maria, să vă trăiască nașii de botez, nașii de cununie. Am o mare dragoste, am un mare respect pentru Nicole”, a spus Andra pe scenă.

Fiica artistei, sărbătorita zilei

Vedeta a decis să facă cununia civilă în aceeași zi cu botezul fetiței sale, Anastasia. Cu toate acestea, Nicole Cherry și-a ales și nașii.

„Cumva va avea loc cununia noastră practic, dar pe cea religioasă . Dar va avea loc cununia, pur și simplu vom spune DA și ne vom axa pe evenimentul Anastasiei, pentru că vrem să fie despre ea, nu despre noi. (…)

Nașii vor fi prietenii noștri de familie, pe care îi cunosc eu de foarte mult timp, de la 14 ani, sunt nașii Anastasiei, iar nașii de cununie vor fi oamenii apropiați sufletului nostru, din partea lui Florin”, a precizat Nicole Cherry, acum ceva timp.