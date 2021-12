Primele probleme pentru Nicole Cherry, după ce a devenit mamă: ,,Momentul când am luat-o în brațe a fost unic”

Cântăreața Nicole Cherry a vorbit, luni, în emisiunea „Vorbește Lumea”, despre primele momente petrecute alături de fiica sa, Anastasia. a a născut de 27 noiembrie, iar ziua de naștere și-a serbat-o pe 5 decembrie.

Nicole Cherry, primele mărturisiri după naștere: Momentul când am luat-o în brațe a fost unic

,,Chiar dacă nu am stat prea mult timp în spital, era ca și cum nu îmi mai văzusem casa de o veșnicie, iar primul lucru pe care l-am zis a fost «Doamne, ce casă frumoasă am».La spital m-au făcut să mă simt minunat, au avut grijă de noi foarte frumos, dar sentimentul de acasă nu e nicăieri. Ne-am bucurat extrem de tare, erau aici și bunicii. Am fost primite acasă de familie, iar după zilele acelea chiar simțeam nevoia să fiu alături de ei.

Momentul când am luat-o în brațe a fost unic, clar atunci te simți împlinită și invincibilă. Prietenele mele nu au venit în vizită, astăzi urmează. Am încercat să introducem ușor fiecare persoană în casă, pentru că nici timpurile nu ne mai ajută să fim așa apropiați”, a explicat Nicole Cherry la Antena Stars.

„A fost agitată toată noaptea din cauza colicilor”, a povestit ea pentru Pro TV. „Cumva ea m-a serbat de la 12 noaptea. M-a lăsat trează să citesc mesajele. Mă miram cât de devreme se trezesc unii oameni”.

Întrebată de Adela Popescu cum a fost prima experiență de a aduce pe lume un copil, Nicole Cherry a precizat că a adus-o cu ușurință pe lume pe Anastasia, fără a simți prea multă durere, așa cum pățesc unele mămici în timpul nașterii.

„Nu pot să zic că am avut o experiență traumatizantă, nici pe departe. Eu nu am simțit nimic. Efectiv m-am bucurat de fetiță. Nașterea în sine a fost frumoasă și perioada de după, la fel. Chiar m-am bucurat 100% de ea și nu am simțit nimic. A fost de ajuns să o privesc și am uitat de tot.”, a declarat Nicole Cherry, citată de Libertatea.