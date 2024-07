O cântăreață de muzică country își cere scuze că a cântat beată imnul SUA (VIDEO)

și a recunoscut că a fost beată în timp ce interpreta fals , pe un stadion de baseball.

Performanța slabă a cântăreței a făcut furori pe rețelele de socializare

Performanța slabă a lui Andress a devenit virală după derby-ul Home Run al Major League Baseball, în Texas, luni. „Am fost beată aseară”, a scris Andress, care a primit anterior patru nominalizări la premiile Grammy.



„Mă înregistrez astăzi într-un spital pentru a obține ajutorul de care am nevoie. Nu am fost eu însămi aseară. Îmi cer scuze tuturor fanilor și țării pe care o iubesc atât de mult”. Ea a adăugat: „Vă voi anunța cum este la dezalcolizare – am auzit că este super distractiv”.

Versiunea a capella a imnului lui Andress a fost numită „dureroasă” și „una dintre cele mai proaste interpretări ale imnului național auzite vreodată”, pe rețelele de socializare.

Andress a apărut cântând prima dată în serialul NBC The Sing-Off, în 2010 – și, după ce și-a făcut o carieră solo, a fost nominalizat la premiul Grammy 2021 pentru cel mai bun artist nou.

De asemenea, ea a co-scris melodia de succes a lui Charli XCX Boys și Bebe Rexha’s Girl in the Mirror.