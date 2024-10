Oana Lis, mărturisiri emoționante despre căsnicia sa: „Dacă moare Viorel, mor și eu”

Oana Lis a vorbit într-un podcast despre căsnicia sa cu Viorel Lis, fost primar general al Capitalei, și despre cât de puternică a devenit relația lor cu trecerea timpului, în ciuda diferenței de vârstă (35 de ani).

Viorel și Oana Lis formează un cuplu din 1998 și s-au căsătorit în 2009. Cu trecerea anilor au devenit și mai apropiați, mai ales pe măsură ce fostul edil a început să sufere de diverse

Oana Lis, mărturisiri despre relația cu Viorel Lis

„În ultimii ani, poate de aia am și făcut ca Viorel să se salveze între viață și moarte, nu eram pregătită să mă despart de el. Sunt multe cazuri de oameni care stau mult împreună și, apoi, celălalt nu mai poate ca și suflet. Lumea crede că de-abia aștept să moară ca să mă distrez.

Mulți ani am mers la terapie pentru că am crezut că dacă moare Viorel, mor și eu. Mă identificasem și foarte mult cu el, pentru că atunci când sinele tău nu este sănătos, te lipești de cineva și te identifici cu el. Acum văd că el se identifică cu mine, pentru că a și zis că el este eu și eu sunt el. E foarte ciudat când ești o relație de codependență”, a spus Oana Lis în podcastul moderat de Mara Bănică, potrivit

Oana Lis, despre Viorel Lis: „Eu îl duc la azil doar dacă mă calcă mașina”

Ea despre cât de mult ține la soțul ei: „Eu îl duc la azil doar dacă mă calcă mașina. În primul rând eu pot avea grijă de el, nu zic total nu, poate și eu la bătrânețe ajung la azil. Atâta timp cât e bine și conștient, eu cred că poate sta acasă. Cred că mai repede îl îngrop de viu decât să îl duc la azil. Pe mine, De ce există doar titluri negative, de ce nu există și știri pozitive? Eu sunt un om minunat care are grijă de el. Apoi citesc în ziare despre mine alte lucruri, mă deranjează, evident, eu acum lucrez ca psiholog, online, dar lucrez. Și vreau să fiu respectată”.