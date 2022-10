Parcursul vieții lui Codin Maticiuc până a ajuns actor: ”Nu m-am născut la palat. M-am născut într-o cameră cu igrasie”

joacă în și are un rol foarte iubit de public, însă acesta nu este singurul proiect în care este implicat. Codin a povestit care a fost parcursul lui în actorie și a evidențiat că lucrurile au mers treptat, în ciuda convingerilor oamenilor care îl văd ca pe un băiat de bani gata.

De unde a început cariera de actor

Codin a mărturisit că a jucat în 14 filme în ultimii nouă ani și că a muncit enorm pentru a-și îndeplini visul. Totul a început în momentul în care a produs un film în care a investit o sumă considerabilă de bani, împreună cu un prieten de-al său, ca mai apoi să se înscrie la o școală de actorie.

„Vezi Doamne, eu eram în club beat și a doua zi eram pe un platou de filmare și nu îmi venea să cred că joc într-un film. Am făcut un film cu un prieten, am făcut o casă de producție, am băgat bani. Am cunoscut doi actori, ei mi-au devenit profesori. După aceea am făcut cursuri. După cursuri am făcut un film. Așa a fost. A fost normal”, a explicat Codin Maticiuc.

Codin Maticiuc nu a fot bogat din copilărie

Actorul a dezvăluit un detaliu mai puțin cunoscut de public, anume că familia sa nu a avut bani încă de când el era mic. Codin a mărturisit că abia după 18 ani consideră ca familia sa a ajuns să aibă o situație financiară de invidiat.

„Dar până la vârsta de 10 ani nu prea am avut bani, aproape deloc… Între 10 și 18 ani deja eram o familie medie și după 18 ani pot să spun că au fost bani, au făcut bani, dar nu m-am născut acolo”, a spus Maticiuc.

„Nu m-am născut la palat. M-am născut într-o cameră cu igrasie din Dristor. Chiar dacă nu m-am născut eu într-o familie cu bani, am avut parte de bani de tânăr… ca să spun așa”, a adăugat afaceristul.