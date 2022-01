Povestea impresionantă a lui Musty de la MasterChef 2022. Fratele artistului Kamara a vorbit despre boala complicată din copilărie

Musty Camara, fratele artistului Kamara se numără printre concurenții noului sezon de MasterChef. Tânărul pasionat de bucătărie a vorbit, la Pro TV, despre povestea sa impresionantă și boala care l-a măcinat pe fratele lui în copilărie. Musty a trecut probele din prima etapă și a primit un șorț din partea celor trei jurați, urmând să se dueleze în etapa confruntărilor.

Musty i-a impresionat pe jurați cu preparatul său, după ce a gătit somon cu orez și sos de brânzeturi, iar astfel a primit șorțul și s-a calificat în etapa următoare.

Musty, fratele lui Kamara, concurent în noul sezon MasterChef

Fratele artistului Kamara, Musty este pasionat de gătit și se pare că se descurcă destul de bine. El i-a convins pe cei trei chefi de la MasterChef și a reușit să treacă în etapa următoare de la Pro TV.

Înainte să intre în bucătăria MasterChef, Musty a fost concurent la Survivor România, în echipa Războinicilor.

Musty de la MasterChef, boală teribilă în copilărie

În cadrul testimonialelor de la Pro TV, fratele lui Kamara a vorbit despre copilăria lui, dar și despre boala teribilă cu care s-a confruntat atunci fratele lui. Cei doi au rămas singuri în Guineea, în vremea în care celebrul artist avea doar 15 ani, iar bucătarul de la MasterChef doar 10 ani.

„Am rămas la un moment dat cu fratele meu în Guineea, el avea 15 ani, eu aveam 10 ani. Am stat un an și jumătate singuri, fiind copii, el a avut și o boală destul de complicată, avea crize asemănătoare epilepsiei. Mie îmi era foarte greu să fac față la tot. Trebuia să și mâncăm, să și gătim, să ne și descurcăm în viață”, a povestit fratele lui Kamara, la Pro TV.