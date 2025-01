Prețul plătit de Speak pentru 10 portocale într-o stațiune din Elveția. Ce țeapă și-a luat în vacanță

care l-a lăsat fără bani. El și iubita lui, Ștefania, au mers într-o stațiune montană din Elveția și au avut parte de o țeapă care i-a lăsat cu un gust amar.

Ce prețuri sunt în Elveția

Cei doi au fost în Zermatt, unde dintre cele mai scumpe stațiuni de schi din Elveția, iar prețurile uriașe le-au schimbat complet părerea despre această destinație, conform

într-un podcast că a plătit 32 de euro, adică 156 de lei pentru doar 10 portocale, iar un pahar cu apă a fost 7 euro, în jur de 35 de lei.

„După vacanța asta nu mai am bani. O apă, 7 euro. Un pahar! Am cumpărat 10 portocale, am dat 30 de franci elvețieni, adică 32 de euro, 156 de lei. Dacă mergeți în Zermatt, trebuie să aveți foarte mulți bani. O urcare și folosirea telescaunului, 140 de euro pe zi. M-a spart! Oriunde ieșeam… Cu 100 de euro nu faci nimic. În ultima zi, în 20 de minute am cheltuit 180 de euro și nu am făcut nimic. Am luat un taxi, 30 de franci, trenul până la Gornergrat, tren de jumătate de oră, 140 de euro”, a povestit Speak în podcast-ul Fiertzi on Power Couple.

Și-au luat țeapă la cazare

Dar, cuplul a mai o peripeție legată de cazare. Deși camera din hotel arata foarte bine atât în exterior, cât și în interior, mirosul de mâncare le provoca un discomfort pe care nu voiau să îl accepte având în vedere suma de bani pe care au plătit-o care nu a fost deloc mică. Astfel că, ei s-au decis să își schimbe cazare și nu au primit niciun ban înapoi.

„Ne-am luat și țeapă, gaură 5.000. Ne-am luat un hotel, pe afară superb, înăuntru arăta bine, dar inconfortabil complet. A doua zi am plecat. Nu ne-au dat nimic, niciun refund. Mirosea a mâncare în cameră, n-aveai cum”, a mai spus Speak.