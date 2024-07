Puya, mesaj dur pentru autoritățile din România, după ce Vlad Pascu a omorât doi tineri la 2 mai: „Să nu se mai bage mizeria sub preș”

lui Mihai Morar pentru podcastul „Fain&Simplu” și a vorbit despre viața sa și problemele din țara noastră, inclusiv consumul de droguri în rândul tinerilor.

Puya avertizează asupra impactului tehnologiei

cu privire la comportamentul adolescenților, subliniind preocuparea sa față de creșterea nivelului de violență în rândul acestora. Artistul este de părere că tinerii devin din ce în ce mai agresivi, iar el consideră că tehnologia are o contribuție semnificativă la această problemă.

„Cred că unul dintre motivele pentru care se întâmplă atâtea lucruri repede e și pentru că totul circulă repede, și înainte ne băteam la școală, acum imediat filmează cineva, pune undeva”, a spus artistul, potrivit .

Celebrul cântăreț se declară uluit de discrepanța dintre generații. Deși violența a existat și în trecut, pare că în prezent a atins cote alarmante.

„Pe mine mă frapează modul în care se întâmplă unele lucruri, copiii fac anumite chestii, adică sunt foarte violenți, s-au certat, a scos cuțitul și gata, l-a tăiat. Ce sânge să ai să omori pe cineva? Mie mi-era urât să tai gâtul găinii, dar și noi ne băteam, dar dacă îl vedeai pe om că a căzut pe jos, te opreai. Acum parcă e de dragul violenței, se simt bine, dar înseamnă că ai o problemă clar”, a mai adăugat Puya.

Artistul a vorbit despre dependența de droguri în România

Puya critică gestionarea ineficientă a problemei drogurilor în România, subliniind creșterea dependenței tinerilor și pericolele asociate. Autoritățile sunt acuzate că ascund problema sub preș.

„Da, în primul rând să nu se mai bage mizeria sub preș. Acum toată lumea e oripilată de droguri, dar când erau legalele? Au fost ani de zile magazinele deschise. Era 10 lei plicul, doi trei ani nu se mai întâmpla nimic, când era pe față! S-au creat niște generații de dependenți. Eu am o c afenea în Centru Vechi, înainte veneau mulți străini, acum nu mai e așa. Sunt oameni care se tăvălesc pe jos, ziua, au sevraj, seringi pe jos.”