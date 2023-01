Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, experiență neplăcută în noaptea dintre ani: „Noi am fost la Revelion, foarte frumos, n-am văzut nimic”

Cătălin Cazacu a avut parte de o experiență neplăcută chiar în noaptea dintre ani, experiență pe care nu o va uita prea curând.

Partenerul Ramonei Olaru nu a ratat ocazia de a împărtăși totul cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare, explicându-le tuturor de ce nu a fost o idee bună să petreacă Revelionul în Tulum.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu s-au împăcat înainte de sărbători

Multe persoane au fost uimite în momentul în care au aflat faptul că Ramona Olaru și Cătălin Cazacu s-au împăcat, chiar înainte de sărbători. Cei doi au dorit să aibă parte de momente frumoase împreună, motiv pentru care , în Mexic.

Însă ceea ce trebuia să fie o vacanță perfectă s-a transformat imediat într-un eșec, pentru Cătălin Cazacu și Ramona Olaru. Cei doi parteneri au sperat că noaptea dintre ani îi va prinde cu burțile pline, fericiți și mai îndrăgostiți ca niciodată. Dacă ultimele două dorințe păreau că s-au îndeplinit, prima le-a creat mari probleme acestora.

Restaurantul la care au decis să ia cina de Revelion nu a servit preparate culinare foarte bogate, motiv pentru care imediat după miezul nopții Cătălin Cazacu și Ramona Olaru au fost nevoiți să caute un magazin sau un alt restaurant deschis unde să mănânce ceva. Și cu ce se puteau delecta cei doi îndrăgostiți aflați în Mexic dacă nu cu un taco bine făcut.

Cătălin Cazacu a povestit întâmplarea pe rețelele de socializare

Cătălin nu a ratat ocazia și le-a povestit urmăritorilor săi totul, în speranța că îi va ajuta pe unii dintre ei să evite o astfel de situație de-a dreptul neplăcută.

„Eu și întotdeauna mi-a plăcut să dau sfaturi. Dacă ești deștept, înveți din greșelile mele. Pe scurt, noi am fost la Revelion, foarte frumos, n-am văzut nimic. Am mers pentru mâncare, în principiu. Foarte bună mâncarea, am plătit nu mult, o mână și un picior. E ora 1 și 20 și noi căutam tacos", le-a povestit Cătălin Cazacu urmăritorilor săi de pe Instagram.