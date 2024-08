Randi a dezvăluit ce așteptări are de la persoana iubită. La ce concluzie a ajuns după ce a trecut prin mai multe relații eșuate: „Știi cum fug?”

Randi, , a dezvăluit ce așteptări are de la persoana iubită. El a ajuns și la o concluzie după ce a trecut prin mai multe relații eșuate. În vârstă de 41 de ani, cântărețul știe tot ce vrea de la persoana iubită, deși este singur de mai bine de 10 ani.

Așteptările pe care Randi le are de la persoana iubită

Deși este singur de peste 10 ani, Randi pare că este într-o continuă evoluție și că procesul de auto-cunoaștere este încă în derulare. De asemenea, cântărețul pare că este dispus să se schimbe, dar în același timp își dorește să aibă alături de el un om matur și flexibil.

„Să fie cu capul pe umeri, în primul rând. Să fie independentă, înțelegătoare și matură. Și să fii și echilibrat emoțional. Dacă nu ți-ai rezolvat problemele, frustrările și dramele, cu mine n-o să ai nicio șansă. Știi cum fug?”, a spus Randi, pentru .

După ce a trecut prin mai multe relații eșuate, Randi a ajuns la o concluzie: el nu este terapeut și nu este datoria lui să îndeplinească rolul unui terapeut într-o relație.

„Am avut relații cu multe probleme. Eu nu sunt psiholog, nu sunt psihiatru, eu vreau să fiu fericit. Dacă vrei să împărțim o parte din fericirea asta, e perfect. Nu mă interesează dramele tale. Nu că sunt egoist, dar nu suntem lăsați aici să suferim împreună. Nu-i mai frumos să fim fericiți?”, a mai spus artistul.

De ce nu a iubit cu adevărat niciodată

În urmă cu ceva timp, Randi a mărturisit că . Artistul și-a exprimat și opinia cu privire la căsătorie.

„Nu am iubit niciodată și am puterea să zic asta pentru că am înțeles că iubirea și fericirea sunt sentimente absolute. Nu pleacă niciodată. Mă fac să râd oamenii care îmi spun „am iubit-o’, dar ei după trei luni s-au și despărțit. Ce ai iubit? Că nici măcar nu ai cunoscut-o? Ce puteai să iubești? O proiecție, felul cum voiai tu să fie. Unde e iubirea? S-a evaporat?

Din punctul meu de vedere, iubirea poate să țină o eternitate. Nu e greu să trăiesc așa, nu e greu deloc. În primul rând, trebuie să te iubești pe tine, trebuie să iubești viața. Viața nu se rezumă la „hai să iubim pe cineva, hai să iubim pe toată lumea’. Nu e mai frumos așa”, a spus Randi.