Motivul pentru care Randi nu a iubit niciodată. Ce spune artistul despre căsătorie: „Ca și religia, două lucruri inutile”

Randi, unul dintre cei mai , a mărturisit recent că nu a iubit niciodată și și-a exprimat opinia cu privire la căsătorie. De-a lungul timpului, artistul s-a făcut remarcat prin intermediul pieselor sale publicate pe YouTube, printre care: „Visător”, „Dansăm”, „Ochii ăia verzi”, „Prietena ta”, „Puteri asupra mea” și multe altele. Randi se bucură de un real succes pe plan profesional, fiind urmărit de peste 100.000 de persoane pe Instagram.

Recent, artistul a fost mai sincer ca niciodată și a dezvăluit de ce nu a avut niciodată o relație și cum vede el căsătoria.

Randi, mai sincer ca niciodată. De ce nu și-a mai afișat public relațiile

Chiar dacă se bucură de un real succes pe plan profesional, Randi a ținut întotdeauna viața privată departe de ochii curioșilor. a făcut publică o relație a fost în urmă cu aproape 10 ani. De atunci, el a preferat să fie singur, susținând că timpul este mult prea prețios și nu merită să fie împărțit cu cine nu trebuie.

„Nu am iubit niciodată și am puterea să zic asta pentru că am înțeles că iubirea și fericirea sunt sentimente absolute. Nu pleacă niciodată. Mă fac să râd oamenii care îmi spun „am iubit-o’, dar ei după trei luni s-au și despărțit. Ce ai iubit? Că nici măcar nu ai cunoscut-o? Ce puteai să iubești? O proiecție, felul cum voiai tu să fie. Unde e iubirea? S-a evaporat? Din punctul meu de vedere, iubirea poate să țină o eternitate. Nu e greu să trăiesc așa, nu e greu deloc. În primul rând, trebuie să te iubești pe tine, trebuie să iubești viața. Viața nu se rezumă la „hai să iubim pe cineva, hai să iubim pe toată lumea’. Nu e mai frumos așa’”, a mărturisit Randi, potrivit .

Cum vede Randi căsătoria. Cu ce o asociază

În cadrul aceluiași podcast în care a fost invitat, Randi a vorbit și despre căsătorie. Artistul asociază căsătoria cu religia, lucruri pe care el le consideră inutile.

„Ai nevoie de acte ca să spui că tu o iubești pe ea și ea pe tine? Văd căsătoria ca și religia. Două lucruri inutile. Poți să crezi în bărboși care stau în Raiuri, de culoare albă, cu toate rudele tale acolo, într-un party pur și nevinovat care durează o eternitate, pentru că 80/ 90 de ani nu sunt de ajuns aici, pe Pământ? Eu unul nu știu cine este Dumnezeu ăsta, dacă îmi spui cine e, cum arată, unde e, pot să îți răspund. Această răsplată neprețuită care se numește eternitate îl face pe om să își facă cruci, mătănii și alte nebunii”, a mai spus artistul.