Randi, terorizat de tatăl său: „Mă întreabă la două, trei săptămâni”. Ce frici are părintele vedetei

În perioada sărbătorilor de iarnă, vedetele se împart în două tabere. Unii lucrează mult și dau concerte, iar alții renunță la evenimente și se adună la o masă festivă cu cei dragi.

Randi a luat o decizie radicală

Randi este unul dintre cei mai apreciați interpreți din showbizul românesc. Vedeta este așteptată în mai multe orașe și țări, însă, Randi refuză să participe la evenimente și se dedică familiei, mai ales, de sărbători. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Vin ai mei de la Pitești. Vor sta la fratele meu pentru că la mine e cam greu să stea, nu au unde dormi. O să doarmă la fratele meu, e mai comod acolo. Este totul aranjat”, a precizat Randi pentru Cătălin Măruță.

Randi, terorizat de tatăl său

Interpretul vrea să petreacă mai mult timp cu familia sa. Artistul își va lua o pauză și va petrece câteva zile alături de cei dragi. Părinții interpretului locuiesc la Pitești și nu pot să-l vadă mai des.

„Tata e mai nebun, dar mă întreba mai des înainte să se nască nepoții, după ce s-au născut cred că i s-a luat o piatră de pe inimă, s-a mărit familia și-o fi zis: ‘Băi, e ok avem doi, dacă nu face ăsta, nu-i nicio problemă”, dar mă întreabă la două, trei săptămâni când vin acasă cu o creștină. (…) Vorbim în fiecare zi la telefon, n-are cum să fie stresant, e tata. Îi zic ‘Dacă vrei îți aduc, dar n-o să-ți placă’. Știu ce alegeri să fac, dar nu este atât de ușor de găsit. După câțiva ani de experiență nu te mai mulțumești nici cu puțin. Și știi că dacă nu este bine de la început, n-o să fie bine niciodată. Lumea asta e nebună din București”, a explicat Randi.