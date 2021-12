Ramona Bădescu sărbătorește Crăciunul acasă. Preparatul interzis pentru masa vedetei: „Nu fac pentru că este prea multă treabă”

Ramona Bădescu se pregătește de Crăciun. După mai mulți ani petrecuți în Italia, vedeta s-a întors acasă și planifică să organizeze o adevărată sărbătoare pentru cei dragi. Mai ales, că aceasta va fi prima dată când micuțul Ignazio va sărbători Crăciunul în România.

Ramona Bădescu, în așteptarea soțului

Vedeta speră să se revadă cu iubitul său, cu care nu s-a văzut de mult timp. Fabio Cali locuiește în Italia, iar restricțiile impuse de pandemia de coronavirus nu îi permit să vină des în România. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Este prima oară când fac Crăciunul în România, cu fiul meu, așa că voi petrece în stil tradițional, cu Ignazio și mama mea. Pentru mine este este, să zic așa, al treilea Crăciun pentru că eu îl număr în funcție de când a venit pe lume băiețelul meu. De când l-am născut pe Ignazio, lumea mea este împărțită în două: înainte și după el. Pe an ce trece Crăciunul este mai interesant pentru că el crește și devine din ce în ce mai interesat de tot ce este în jurul lui. El descoperă și începe să-și dea seama de lucruri, de globuri, de brad – ceea ce este chiar o problemă pentru că trebuie să-i spun mereu ‘Nu, nu, nu’-, dar eu mi-am dorit să am aceste probleme”, a explicat Ramona Bădescu pentru viva.

Ce își dorește Ramona Bădescu de Crăciun

Ramona Bădescu este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România. Vedeta se bucură de atenția bărbaților și nu încetează să posteze poze în ipostaze provocătoare pe rețelele de socializare.

„De Crăciun sunt aici, în România, așadar, și îl aștept pe Fabio să vină din Italia. Sper să ne întâlnim cu bine pentru că acum este destul de delicată situația în Italia, cu COVID-ul, și sunt dificile călătoriile. De Revelion tot în România vom fi. Vom găti preparate tradiționale românești, sărmăluțe, dar o să mănânc doar una, de poftă, nu cinci pentru că am 53 de ani și trebuie să am și mai mare grijă la siluetă. Vreau să fiu în formă pentru fiul meu. Cozonac nu fac pentru că este prea multă treabă și prefer să-l cumpăr, dar pregătesc în schimb multe prăjituri. Nu vom avea paste de Crăciun, ar fi și culmea! Nu am împodobit încă brăduțul pentru că tradiția la noi în familie este să-l facem pe 24 decembrie, în Ajun de Crăciun. Dacă l-aș face prea din timp până de Crăciun dispare emoția, ajung să mă plictisesc cumva de el și prefer să rezerv acest moment special pentru Ajun, așa cum am procedat de când mă știu”, a afirmat Ramona Bădescu.

Cel mai prețios cadou pe care l-a primit vedeta

Ramona Bădescu a împlinit 53 de ani. Actrița și-a sărbătorit ziua în sânul familiei. Vedeta a organizat o petrecere alături de cei mai dragi. A lipsit numai Fabio Cali, iubitul vedetei. Acesta nu a putut să vină în România și a felicitat-o prin intermediul unui videocall.

„Cel mai frumos cadou, chiar dacă am primit flori multe, de dimineață am fost surprinsă de un coș imens de flori trimis de Fabio, soțul meu, direct din Italia, și cu care m-am trezit la ușă, iar din partea fiului meu, Ignazio, am primit o floricică, care mi-a înmuiat inima și care a fost cea mai frumoasă floare din viața mea!’, a conchis Ramona Bădescu.