X Factor a ajuns la sfârșit. Cât valorează marele premiu

Au mai rămas câteva zile până la marea finală a competiției X Factor. Telespectatorii vor afla joi, 23 decembrie, numele câștigătorului.

Concurenții sunt pe ultima sută de metri

Doar patru concurenți au ajuns la ultima etapă a concursului. Astfel, Jomaji, Bryana Holingher, Andrei Duțu și Nick Casciaro se vor întrece pentru ultima dată pe scena de la X Factor.

Citiți și Topul celor mai romantice filme de Crăciun, disponibile pe Netflix

Concurenții au trecut prin trei etape. Acum, urmează marea finală. Câștigătorul va primi 50.000 de euro. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Cum va fi ales câștigătorul de la X Factor

Câștigătorul va fi ales direct de cei care au urmărit cel de-al X-lea sezon. Telespectatorii vor putea să trimită SMS-uri cu numele concurenților. Votul va fi unic, adică câte un mesaj de la același număr de telefon.

Tensiunea a urcat la cote maxime, vineri seară, în momentul în care jurații de la X Factor 2021 au fost puși în situația de a alege între 2 concurenți/grupuri, pentru a merge în finală.

În Finala X Factor 2021, care are loc pe data de 23 decembrie merg doar 4 concurenți/ grup din fiecare categorie. Delia are categoria grupurilor, Ștefan Bănică are categoria băieților de sub 24 de ani, Florin Ristei are categoria fetelor de sub 24 de ani, iar Loredana are categoria mixtă.

În ediția de vineri seară, Delia a avut de ales între grupurile The Jazzy Jo Experience și Omajii, Ștefan Bănică între tinerii Ionuț Hanțig și Andrei Duțu, Florin Ristei între concurentele Betty Iordăchescu și Bryana Holingher, iar Loredana între Nick Casciaro și Ștefan J. Doyle.

Lupta devine tot mai aprigă

În urma duetului Omajii – The Jazzy Jo Experience, Delia a decis să meargă mai departe în competiția cu o echipă formată din ambele grupuri: „Mi s-a părut soluția salvatoare, pentru că unde-s doi puterea crește. Nu pleacă nimeni!”. Astfel, Delia va merge în finala „X Factor” de săptămâna viitoare cu Jomajii.

Ștefan Bănică Jr. și-a ales un concurent care poate să acopere o arie muzicală mai largă – Andrei Duțu, care se duelase cu Ionuț Hanțig cu piesa „Would I Lie To You”.

Nick Casciaro și Ștefan J Doyle au cântat „Sanie cu zurgălăi”, moment în care a participat și Loredana. Vedeta a declarat că alegerea îi provoacă procese de conștiință, dar l-a ales pe Nick Casciaro pentru a participa în ultima etapă „X Factor”.

Seara a fost încheiată de Bryana Holingher și Betty Iordăchescu, care au reprezentat cu succes grupa fetelor lui Florin Ristei.

„Îmi pun speranțele că o să fac o figură cel puțin la fel de frumoasă ca anul trecut. Pentru «X Factor», sezonul 10, am să merg mai departe cu Bryana„, a fost alegerea lui Ristei.