Răzvan Botezatu are un iubit gelos și nu e de acord cu aparițiile sale. „M-a închis în casă și a luat cheia”

Răzvan Botezatu a stârnit controverse la petrecerea de la Viva. Cu toate acestea, el a fost la un pas să nu ajungă la eveniment, pentru că iubitul gelos nu este de acord cu aparițiile publice ale sale.

la petrecerea Viva și spune că s-a inspirat de la Met Gala. „Am vrut să șochez să arăt că sunt la un alt nivel. Și m-am inspirat din ținutele purtate anul acesta la Met Gala. Rux și Opulenta și Raluca Dumitru m-au ajutat cu idei. Eu am vrut cu mâneci tăiate că era cald și apoi trebuia purtat închis și apoi am făcut un maiou ca să pot ține paltonul deschis. Rux mi-a zis că am luat plasă de pește de la Eforie. Nu prea a fost de acord cu plasa pe umăr, însă mie mi-a plăcut. A costat ceva ținuta pentru că am făcut-o de la 0 la croitorie. Nu găseam pe nicăieri ce voiam pe înălțimea mea de 1,93cm”, a spus acesta, conform Libertatea.

Iubitul lui l-a închis în casă

Doar că apariția sa nu a fost , care este puțin gelos.

„Cu iubi am avut puțin de furcă că nu prea e de acord să apar așa în public, să atrag atenția. E puțin gelos că întorc priviri. M-a închis în casă și a luat cheia. A făcut o glumă, până la urmă a înțeles că e bine să apari la astfel de evenimente”, a glumit el.

Raluca Dumitru este cea care reușește mereu să îi împace pe cei doi. „Raluca vorbește cu el și mă lasă. De altfel, al meu când se supără pe mine îmi dă block. Atunci intervine Raluca, vorbește cu el și primesc unblock. (…) Nu prea îmi place să fie gelos, eu sunt sociabil, independent… Iar el mă cam întrerupe din activitățile mele. Dar decât să stau singur, mai bine mai plec într-o vacanță…”, a mai spus Răzvan Botezatu.

Bianca Drăgușanu nu a fost încântată de ținuta prietenului său. „Bianca Drăgușanu m-a făcut conopidă, nu i-a plăcut ținuta mea. Ne-am certat pe acolo la viva party. Îi dau block”, a mai spus Botezatu amuzat.

Ce preț cere pe ținuta sa

Fostul prezentator de la Antena Stars intenționează să își vândă ținuta. Așadar, pentru întreaga ținută, care este formată din pantaloni scurți, palton, bocanci și maiou, el cere 6.000 de lei.