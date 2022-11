Răzvan Botezatu așteaptă inelul de logodnă: ”Chiar îmi doresc să mă căsătoresc cu el din tot sufletul meu”

Răzvan Botezatu are o relație de doi ani cu un , motiv pentru care fostul prezentator TV așteaptă din moment în moment să primească inelul de logodnă.

Răzvan Botezatu așteaptă să primească inelul

trăiește o frumoasă poveste de iubire lângă omul care îl completează și lângă care ar vrea să își petreacă toată viața. Iar dacă tot este hotărât că a găsit persoana potrivită, Răzvan este în așteptarea unei cereri în căsătorie. Fostul concurent ”Sunt celebru, scoate-mă de aici” visează la o mutare cu actualul iubit și mărturisește că îl face fericit din toate punctele de vedere.

„Iubitul meu este o persoană calmă, iar eu sunt o persoană care mă enervez mai repede prin urmare este un echilibru între noi doi. I-am zis că dacă este să ne mutăm împreună trebuie să facem două dormitoare, două băi. Eu sper ca iubitul meu să îmi dea și mie inelul, în viitorul apropiat, simt că este persoana cu care aș putea să îmi petrec tot restul vieții.

Chiar îmi doresc să mă căsătoresc cu el din tot sufletul meu. Simt că el este omul cu care mă potrivesc cel mai bine. Eu îi tot zic când îmi dea acel inel de logodnă și el îmi spune . Cred că este o chestie psihică să știi că ești cu cineva oficial. El nu este cu lucrurile astea. Eu sper ca printr-o vacanță să se pună în genunchi și să îmi zică ”, a spus Răzvan Botezatu, pentru Click!

„Iubitul meu îmi face foarte multe cadouri!”

Răzvan Botezatu se poate declara un bărbat norocos având un iubit care îi face toate poftele, iar după sărbători urmează să plece impreună într-o vacanță exotică.

„Sunt foarte fericit! Sunt cu el de doi ani, chiar acum i-am împlinit, recent. Iubitul meu are bani, mă plimbă foarte mult. Lui îi plac călătoriile și mie îmi plac dar pensia mea este foarte mică. Îmi face foarte multe cadouri, ne facem cadouri amândoi.

Pot spune că sunt în cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Sunt foarte fericit alături de el, chiar este un băiat super, de nota 1.000. Lui nu îi place să apară, el nu are nici Instagram, nici Facebook, nu are rețele sociale. Este puțin mai mare decât mine cu vreo doi ani, are o afacere prosperă.

Este drăguț, înalt, cu ochii albaștri, blonduț. Pe stradă dacă mă recunoaște cineva el o ia înainte, mă lasă singur. Iubitul meu este foarte retras, nu vrea. Urmează acum să plecăm în Franța la ski iar în ianuarie departe, la capătul lumii, nu știu unde, o să fie o surpriză”, a mai spus Răzvan Botezatu, pentru Click!