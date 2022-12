Reacția lui Culiță Sterp la apariția informațiilor conform cărora ar fi omorât un om: „M-ați făcut criminal, asta nu o să rămână așa”. Ce măsuri va lua artistul

Culiță Sterp trece printr-o perioadă destul de dificilă, după ce în urmă cu câteva săptămâni a provocat un accident în Cluj.

La scurt timp după acest incident, în spațiul public au apărut informații despre faptul că, în anul 2016, artistul ar mai fi fost implicat într-un accident rutier, soldat la acea vreme cu decesul unui bărbat.

Culiță Sterp a reacționat dur la știrile false

Enervat peste măsură, și să precizeze că nu este vorba despre el, informația fiind falsă.

Artistul a reacționat la scurt timp după acuzațiile care i s-au adus în spațiul public, prin intermediul unui videoclip postat pe YouTube.

„Astăzi vreau să vă vorbesc despre știrea care circulă, cum că eu aș fi avut un accident în 2016 și aș fi omorât un om. Am înțeles că ați vorbit despre accidentul recent, am înțeles că ați stat la mine în fața porții, am înțeles că m-ați hărțuit de a trebuit să îi zic unuia faza cu nevastă-ta, nu mai puteam.

Dacă era unul în locul meu, cred că dispărea de mult, dacă nu era tare ca om, cum sunt eu. Am înțeles că mi-ați denigrat și hărțuit familia, dar nu pot să accept și să înțeleg minciuna. Cum puteți să dați la televizor, vorbesc de două posturi pe care le-am și dat în judecată și am să le cer daune morale și materiale.

Cum puteți să dați, nu că aș fi omorât un om, voi ați pus direct: Culiță Sterp a omorât un om în anul 2016. M-ați făcut recidivist, m-ați făcut criminal. Asta nu o să rămână așa. Este peste puterea mea de înțelegere, ați știut că este coincidență și tot ați dat în mine, am surse printre voi și știu că ați știut că e coincidență, ați vrut să-mi stricați imaginea, plus că l-ați băgat pe unu în direct să zică că e fiul decedatului”, a spus Culiță Sterp, potrivit .

Culiță a spus ce măsuri urmează să ia împotriva celor care au împrăștiat zvonul fals

„Dacă , acum, cu al doilea accident, aș fi fost la pușcărie, nu eram liber, acum vorbesc și cu oamenii care au crezut minciunilor ăstora. Eram recidivist, dacă aș fi avut eu accident. Eu am încredere în justiția din România că o să-și facă treaba și cu cazul meu, și cu cazul acesta.

O să se facă dreptate, v-am zis că nu rămâne așa, ne vedem în instanță, nimeni nu e mai presus ca legea, fiecare o să plătească, așa cum plătesc și eu pentru accidentul pe care l-am făcut acum”, a mai adăugat artistul.