Reacția unui chelner când a văzut cât bacșiș a lăsat Mircea Badea: „Oamenii de la restaurant chiar erau îngrijorați”

Mircea Badea a povestit cum au reacționat angajații unui restaurant din Statele Unite când au văzut cât bacșiș a lăsat. El oferise 10% din prețul consumației, deși acolo obiceiul e să fie lăsat 20%.

„Am fost la New York la restaurantul Quality Meats. Ne-am omenit, am consumat, apoi a venit nota de plată. Am lăsat 10% bacșiș și au venit cei de acolo să ne întrebe dacă este vreo problemă. „A fost totul ok? V-a deranjat ceva?”, am fost întrebați. Oamenii de la restaurant chiar erau îngrijorați. Le-am spus că totul a fost ok și le-am zis: „dar de ce întrebați?” Și-au dat seamă că suntem de pe altă planetă și ne-au zis că acolo bacșișul este 20%. Noi am dat prea puțin, asta era ideea”, a povestit Mircea Badea la Antena 3 CNN, potrivit

În România, bacșișul se impozitează începând de anul acesta

Amintim că, de la 1 ianuarie, în România și pe bonul fiscal și

Legea obligă operatorii economici să includă în nota de plată rubrici în care clientul să aleagă nivelul de bacșiș pe care vrea să-l ofere: între 0 și 15% din valoarea consumației. Nota de plată trebuie oferită clientului în prealabil emiterii bonului fiscal. În plus, și nota de plată trebuie să conțină și ea o rubrică în care clientul să poată înscrie bacșișul, în valoare absolută.

Cei care încalcă legea riscă amenzi de la 2.000 la 4.000 de lei. ANAF a admis deja că aplicarea actului normativ