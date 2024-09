Regele Felipe, „devastat și distrus”. Casa Regală a Spaniei este în centrul unui scandal, după acuzațiile de infidelitate aduse reginei Letizia

Casa Regală a este în centrul unui nou scandal, după ce a fost acuzată de infidelitate.

Regele Felipe a fost „devastat și distrus”

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei a fost „devastat și distrus” de soția sa, regina Letizia, care l-ar fi înșelat cu fostul ei cumnat, potrivit unei noi cărți.

Jurnalistul spaniol Jaime Peñafiel susține în „Letizia’s Silences”, care a ajuns marți în magazinele locale, că regina, în vârstă de 51 de ani, și-a reaprins dragostea cu „iubitul” ei Jamie del Burgo în timpul unei călătorii la New York în 2011, scrie .

Reporterul veteran scrie că Felipe, în vârstă de 56 de ani, era „conștient că Letizia îl înșela în acel moment”, deoarece gărzile ei de corp erau obligate să dezvăluie unde se află.

Peñafiel relatează că gardienii au fost prezenți când Letizia a vizitat New York-ul cu presupusul ei iubit, pe care îl cunoștea de dinainte de a-l întâlni pe Felipe.

„În acea zi a fost însoțită de garda ei de corp, care, fără îndoială, ar fi transmis un raport Ministerului de Interne sau [Palatului] Zarzuela”, a scris jurnalistul, care a adăugat că regele a fost „devastat și distrus.”

Cine este presupusul iubit al reginei Letizia

Del Burgo a fost căsătorit cu sora Letiziei, Telma Ortiz. Nu este prima dată când Peñafiel scrie despre relatarea aventurii reginei.

În „Letizia și cu mine”, care a apărut în ianuarie, del Burgo a vorbit despre presupusa relație.

I-a spus autoarei că a cunoscut-o pe Letizia în 2000 și a început o relație cu ea cu ani înainte ca ea să-l cunoască pe regele.

Omul de afaceri a spus că o va cere în căsătorie pe Letizia în 2002, dar apoi ea i-a spus că se întâlnește cu un „diplomat” fără nume. De asemenea, el a susținut că Letizia l-a întâlnit la un restaurant cu o seară înainte de nunta ei sclipitoare din 2004 și i-a cerut să „nu o părăsească niciodată”.

„Ea m-a luat de mână și m-a întrebat de ce nu i-am cerut niciodată să se căsătorească cu mine”, și-a amintit el. „Evident că nu am răspuns. Am încurajat-o cât am putut mai bine.”

Del Burgo a susținut că aventura s-a încheiat în 2011, când Letizia a sunat și i-a spus că nu pot „continua să se vadă”.