Regizorul Roman Polanski a fost achitat de justiția franceză pentru defăimare

Un tribunal din Paris l-a achitat pe regizorul Roman de defăimarea unei actrițe britanice care l-a acuzat că ar fi violat-o când era adolescentă, anunță .

O actriță britanică a spus că Polanski ar fi violat-o

În 2019, el a declarat pentru revista Paris Match că Charlotte Lewis a mințit că a fost agresată sexual de el în urmă cu patru decenii.

Lewis, în vârstă de 56 de ani, a depus dosarul pentru defăimare împotriva cineastului în vârstă de 90 de ani.

Ea a declarat instanței în martie că a devenit victima unei „campanii de calomnie” care „aproape a distrus-o”.

Polanski a fugit din Statele Unite în 1978, după ce a recunoscut că a făcut sex cu o fată de treisprezece ani. De atunci, alte câteva femei au afirmat că Polanski le-ar fi abuzat. El neagă toate acuzațiile împotriva lui.

În 2010, Lewis l-a acuzat pe regizor că a agresat-o în „cel mai rău mod posibil”, când avea 16 ani, în 1983, la Paris, după ce a călătorit acolo pentru un casting. Mai târziu a apărut în filmul său din 1986 Pirates.

Dar într-un interviu acordat revistei Paris Match, cineastul născut în Franța a susținut că este o „minciună odioasă”. Nu se aștepta la un nou proces.

Paris Match a raportat că în timpul interviului, Polanski ar fi citit dintr-un articol din 1999 din ziarul tabloid britanic News of the World, care o cita pe Lewis spunând: „Am fost fascinată de el și am vrut să fiu iubita lui”.

Lewis a spus că citatele care i-au fost atribuite în acel interviu nu erau exacte. Ea a depus o plângere pentru defăimare, iar regizorul a fost acuzat automat conform legii franceze.