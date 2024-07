Ryan Reynolds și-a dorit atât de mult ca filmul „Deadpool” să apară încât a renunțat la salariul său și a plătit din banii lui scenariștii

a vorbit recent cu The New York Times înainte de lansarea filmului „Deadpool and Wolverine” și și-a amintit de începuturile umile ale francizei sale cu supereroul Deadpool.

Reynolds a investit mult suflet în filmul Deadpool

Actorul a spus că primul film „Deadpool” a fost produs într-un final de 20th Century Fox. Reynolds a plătit chiar din buzunar pentru ca scenariștii săi Rhett Reese și Paul Wernick să fie pe platourile de filmare.

„Nici nu m-am gândit când „Deadpool” a primit în sfârșit undă verde că acesta va fi un succes”, a spus Reynolds. „Chiar am renunțat să fiu plătit pentru că joc în el doar pentru a-l vedea că apare în sfârșit în cinematografe: nu i-au lăsat pe co-scenarii mei Rhett Reese și Paul Wernick pe platourile de filmare, așa că am plătit din banii mei ca ei ca să fie primiți, să putem să ne consultăm în timpul filmărilor.”

„A fost o lecție”, . „Cred că unul dintre marii dușmani ai creativității este să ai prea mult timp și prea mulți bani, iar filmul acela nu avea nici timp, nici bani. A încurajat într-adevăr concentrarea asupra personajului în locul spectacolului, ceea ce este puțin mai greu de executat într-un film cu benzi desenate.

Eram atât de concentrat la fiecare micro-detaliu al lui și nu mă mai simțisem atât de bine de mult, mult timp. Mi-am amintit că voiam să simt asta mai mult – nu doar în „Deadpool”, ci în orice proiect.”



„Deadpool and Wolverine” va fi lansat pe 26 iulie de la Disney.