Saveta Bogdan, dezvăluiri despre iubitul avocat. Ce își dorește să primească artista de sărbători: „I-am făcut o listă de dorințe”

Saveta Bogda, cunoscuta interpretă de muzică populară, trăiește o tinerețe continuă și nu lasă ca vârsta să fie un obstacol în calea fericirii sale. De curând, artista a dezvăluit cât de răsfățată este de iubitul avocat, despre care a tot vorbit în ultima perioadă.

Ce cadou vrea să primească Saveta Bogdan de la iubitul ei

Cu toate că în ultima perioadă cântăreața , acum, în zilele în care rămâne în țară, își dorește să petreacă timpul cu partenerul său.

Aceasta a ținut să precizeze că-i face toate poftele iubitului ei, mai ales de Crăciun și Revelion, când îi gătește tot ce își dorește. De asemenea, la rândul său, acesta este foarte atent și o surprinde mereu.

„Domnului avocat îi plac foarte mult cârnații, caltaboșul, sarmalele, ciorbele, eu fac ciorbe acrite cu borș sau cu lapte, cum se face la mine în Ardeal (…) I-am făcut o listă de dorințe, dar el îmi aduce foarte multe farduri, el îmi aduce foarte multe bluze, el știe că eu nu am nevoie, că eu îmi aduc mereu din America. De câte ori plec eu în America îmi aduc de toate”, a spus Saveta Bogdan, la Star Matinal, notează .

Ce spune Saveta Bogdan despre 2023

Interpretă de muzică populară a mai dezvăluit că anul 2023 Potrivit acesteia, cea mai fericită a fost în momentul în care a hotărât să plece la fiica sa în America, dar și când și-a văzut steaua de pe Aleea Celebrităților.

„Am avut multe momente frumoase. Am plecat în America, unde mi-am văzut steluța pe care mi-au dat-o pe Aleea Personalităților acum doi ani, am venit în țară, am avut cântări, evenimente (…) Am avut un an bun, nici nu mi-am închipuit că am avut un an așa bun. Vreau să plec din nou la fată în America”, a mai transmis Saveta Bogdan.