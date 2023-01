Saveta Bogdan: „Vreo cinci luni stau mai liniștită”. Ce sumă a încasat artista la început de 2023

Atunci când vine vorba de muzica populară, Saveta Bogdan este una dintre cele mai apreciate artiste.

Aceasta a dezvăluit recent câți bani a încasat în noaptea de Revelion. Chiar în noaptea dintre ani, interpreta a fost solicitată în două locații din București.

Saveta Bogdan a cântat în două locații în noaptea dintre ani

„Am cântat în două locații de revelion și am fost foarte bine plătită. Prima unde am fost invitată este pe Centru. Am luat și ceva șpagă, pentru Vasile. Trecuse de miezul nopții deja. Și apoi am mers undeva în spate la Obor, foarte aproape de casa mea. Am cântat și acolo la peste 400 de persoane. acasă, doar că eu mă mai duc la programul meu.

Am făcut cu mult peste 1.000 de euro în acea noapte. Pentru mine este foarte bine. Pe lângă asta și bacșiș. Oamenii mă așteptau, mă plac pentru că mereu râd. Eu vorbesc cu ei, mă duc printre mese.

Mi-a dat cineva bani numai să râd. Să-i binedispun soția. Era supărată de anul trecut și a zis că râsul meu este contagios. Că se ia!”, a declarat Saveta Bogdan, scrie .

„Vreo cinci luni stau mai liniștită. S-au mărit și pensiile. Sunt chiar bine. Mi-am pus și un bănuț la bancă. Am și eu, ca orice om, frica zilei de mâine. Fiicei mele nu îi mai dau bani.

Când a venit în România, mi-a dat ea. Cătălina câștigă în America 5.000 de dolari pe lună. Nu mai are nevoie. M-am luat de ea – ce faci cu banii? – ea mi-a zis că se plimbă. Îi place să se ducă, doar că nu are concediu, că ar sta numai plecată”, a mai completat celebra artistă.

Saveta Bogdan și-a făcut testamentul

Artista s-a gândit la momentul când ea nu o să mai fie, așa că și-a pregătit încă de pe acum testamentul. Într-un interviu, ea a dezvăluit cine va moșteni bunurile și casa sa.

Recent, Saveta Bogdan a mers la un notar din București. Acolo și-a făcut testamentul, a decis că apartamentul pe care îl are în București și în care locuiește acum fiicei sale. „Fata mea a venit din America pentru o săptămână, cam zece zile.

Eu, de fapt, am chemat-o anul trecut, de când am fost la ea, că anul trecut am stat la ea trei luni și am rugat-o să vină în țară ca să pot să îi fac actele pe casă și pe ce am eu.

Mă rog, ce am avut la bancă, ce am… să îi fac și eu și am făcut actele, am făcut-o proprietar, acum eu sunt coproprietar, sunt chiriașă acum la ea și am vrut eu să fie”, a declarat artista de muzică populară.