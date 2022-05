Scandal în lumea muzicii populare. Mioara Velicu și Gheorghe Turda își fac acuzații grave

Un scandal monstru a izbucnic între doi cunoscuț . Este vorba despre Gheorghe Turda și Mioara Velicu, aceasta din urmă acuzându-l pe cântăreț că ar fi contribuit la plecarea acesteia din Ansamblul Ciocârlia.

Neînțelegerile dintre cei doi artiști au o istorie mai veche, însă acestea au culminat odată cu participarea Mioarei Velicu la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a spus că nu a mai putut rezista în ansamblu din cauza tensiunilor și s-a văzut nevoită să se pensioneze mai devreme.

Ce a spus Mioara Velicu despre pensionarea ei

Întrebată dacă Gheorghe Turda reprezintă unul dintre motivele pentru care s-a pensionat mai devreme, M

„Pentru el au contat foarte mult gradele, voia să îi spunem dl. colonel. (…) Este un subiect despre care nu aș vrea să vorbesc, pentru că niciodată nu am făcut, altfel făceam telenovelă la televizor. Nu am vrut să pomenesc de lucrul ăsta.(…) Nu am mai putut rezista să stau acolo, deși el acum a spus că eu m-am dus și m-am rugat de el să mă angajeze din nou.

Nu aș fi făcut sub nicio formă acest lucru, este o minciună de-a lui. (…) Mă adusese într-o stare ca să plec eu, fără să îmi spună: pleacă! Am ajuns într-o stare foarte gravă și noroc de bărbatul meu, care tot timpul mi-a dat o liniște sufletească. Am mers la Ansamblul „Burnasul”, la Liviu Vasilică, și mi-a fost foarte bine, de acolo am ieșit la pensie.”, a declarat Mioara Velicu, în emisiunea amintită.

Cum a răspuns Gheorghe Turda acuzațiilor

Pe de altă parte, Gheorghe Turda a spus că artista minte cu privire la plecarea din Ansamblul Ciocârlia și că cererea nu i-ar fi fots aprobată de minister.

„Minte cu nerușinare, tovarășa Velicu. Ea a trebuit să plece din Ansamblul Ciocârlia, pentru că cererea ei nu a fost aprobată din minister… A vrut să fie vedetă, fără să vină la program. Nu putea fi ca Maria Ciobanu, Irina Loghin, Angela Moldovan sau Ion Cristoreanu! Ea voia program preferențial. Acesta este termenul. Este mincinoasă. De ce? Să fim serioși. Am martori, oameni din Ansamblul Ciocârlia, din vremea aceea!”, a declarat Gheorghe Turda pentru