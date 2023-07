Serghei Mizil, operat pe inimă. Ce a pățit omul de afaceri și cum se simte acum

a fost operat pe inimă. În urmă cu câteva ore, acesta a vorbit despre operație.

Omul de afaceri a fost externat din spital în urmă cu o zi, iar la Xtra Night Show a povestit despre această intervenție, conform Spynews.

El și-a pus stent pe inimă, iar după operație acesta spune că se simte bine.

Cât a costat operația

„Toată lumea a zis că am mierlit, că nu știu ce, dar n-am nimic. Deci nu am făcut nici infarct, nici nimic… mă verific la cât s-a consumat, mă duc periodic și îmi fac control la doctor. Ieri am venit la spital, azi am plecat. Mi-am făcut un stent și am plecat să beau un spritz”, a declarat el.

nu a durat mult, iar având în vedere că operația a făcut-o la o clinică privată, prețul intervenției a fost de 4.000 de euro.

De ce a avut nevoie de operație

„Două ore jumătate. Eu am înțeles că stent îți pune Statul doar dacă ai făcut infarct. Eu nu vreau să fac infarct! M-am dus aici că-s condiții bune și m-a costat 4000 de euro tot”, a mai adăugat acesta.

După intervenție, el a luat o decizie foarte importantă, ci anume să renunțe la fumat, pentru că știe că nu îi face bine.

„Mă voi lăsa de fumat!”, a precizat celebrul om de afaceri.