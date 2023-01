Sfatul lui Rică Răducanu pentru Ilie Năstase: „Femeia trebuie să tragă de casă. Acum, însă, femeile s-au șmecherit, de-aia nu mai există familii”

Rică Răducanu a susținut că Ilie Năstase are lipici la femei, dar pentru că niciodată nu a găsit una care să-l accepte așa cum e. Fosta glorie a echipei Rapid a mai spus că „femeia trebuie să tragă de casă, ca să aibă ”, numai că acum „femeile s-au șmecherit”.

Rică Răducanu, despre familii și eșecurile lui Ilie Năstase în dragoste

,,În tinerețe, când jucam fotbal, eram un fel de Ilie Năstase, făceam tot felul de glume pe teren, aveam gagici. Eu și Ilie am fost și am rămas ca frații, eu sunt mai mare doar cu o lună decât el. El a trecut și prin despărțiri, divorțuri, dar, măi, tată, el nu că n-a avut noroc, ci n-a găsit pe cineva care să stea cu el așa cum e el, cum am fost și eu.

Chiar dacă mă mai duceam pe colo, colo, sau ziceam una sau alta, casa a fost mereu casă. Femeia trebuie să tragă de casă, ca să aibă o familie. Acum însă femeile s-au șmecherit, de-aia nu mai există familii. Când vorbesc despre căsătorie, ele zic:” Da, da, facem, mai la anul!”, a susținut Rică Răducanu, pentru

Ștefania, soția lui Rică Răducanu, despre căsnicia lor

Ștefania, soția lui Rică Răducanu, a declarat acum câțiva ani, pentru revista VIP, că a avut neînțelegeri cu acesta, dar au trecut peste toate deoarece ea a știut să fie iertătoare și răbdătoare.

,,În lungile cantonamente pe care le-a avut, pe parcursul anilor, nu știam decât să împachetez și să despachetez bagaje. Pe copilul nostru de-abia îl vedea la față, dar eu m-am chinuit singură să țin rostul casei și al fiului, deoarece soțul meu nu a avut niciodată aceste griji. Secretul longevității relației noastre a fost că am știut să fiu și iertătoare și răbdătoare”, a spus Ștefania.