Ștefan Bănică Jr. are un băiat eminent. Ce notă a luat Radu la examenul de licență: „Pentru mine nu a contat”

, a încheiat cu succes studiile la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București. După absolvire, tânărul și-a exprimat deschis satisfacția față de rezultatul examenului de licență și și-a dezvăluit planurile de viitor.

Ce notă a luat fiul lui Ștefan Bănică Jr. la examenul de licență

La vârsta de doar 21 de ani, fiul lui Ștefan Bănică Jr. cu Camelia Constantinescu, pare să aibă un viitor strălucit în față. El și-a conturat deja drumul în lumea artistică, demonstrându-se a fi un actor și cântăreț talentat, dar și un antreprenor de succes. Chiar dacă poate fi considerat norocos că face parte dintr-o familie cu o moștenire artistică impresionantă, tânărul a reușit să se impună prin forțele proprii.

După finalizarea studiilor de licență la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC), Radu Ștefan Bănică are în plan să urmeze și un masterat, tot în cadrul aceleiași prestigioase universități. Până la admitere, el se bucură de rezultatul muncii depuse în anii de facultate. Nota obținută la examenul de licență este una de care, într-adevăr, poate să fie extrem de mândru.

Fiul cunoscutului cântăreț a absolvit cu media de licență 9,20. El spune însă că nu nota în sine este cea care contează, ci cunoștințele acumulate.

„Am învățat și mă bucur că am terminat facultatea pe o notă pozitivă, adică 9,20, dar pentru mine nu a contat nota, cât a contat cu ce am rămas. Și acum mă pregătesc pentru masterat în Actorie. Sunt 10 locuri pe țară, deci concurența e mare. Admiterea e în septembrie și sunt mai multe probe: monolog, moment artistic, cred că este și ceva de scris, încă nu știu, nu s-au afișat”, a declarat Radu Ștefan pentru playtech.ro.

Va lansa prima sa piesă pe 26 iulie

Talentul artistic curge prin genele familiei Bănică, iar Ștefan Bănică Jr. a fost întotdeauna un susținător al fiului său în alegerea sa de a se dedica artei. Cu toate acestea, depășește limitele actoriei, pe care tatăl său o încurajează, și acum este hotărât să-și împărtășească darul cu lumea, lansând în sfârșit prima sa melodie.

Pe data de 26 iulie, va fi lansată piesa intitulată „Tu”, conform anunțului făcut de Radu Ștefan Bănică în emisiunea lui Cătălin Măruță. Această nouă piesă va fi însoțită de un videoclip care a fost deja filmat. Pentru tânărul artist, cea mai importantă părere pe care a așteptat-o cu nerăbdare a fost cea a tatălui său.

„A trecut de filtrul tatălui! Da! I-a plăcut! E prima mea piesă asumată ca artist! (…) O lansez pe 26 iulie și se numește Tu. Am compus-o eu cu niște oameni supertalentați, Andrei Bănuță, Sârbu Damiana și Andi Horjea. Am filmat și videoclip. Este un pic de dragoste, dar nu are cum să nu te scoată la dans. Ăsta a fost tot conceputul piesei, să fie ritm!”, a spus el.