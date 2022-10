Radu Bănică, schimbare spectaculoasă de look. Fiul lui Ștefan Bănică Jr. este de nerecunoscut

Radu Ștefan Bănică de când a început să apară serios pe micile ecrane. Tânărul s-a lăsat pe mâna hairstylistului Adrian Perjovschi, pentru a lua parte la celebrul eveniment denumit Beauty Trends Calendar 2023.

Fiul lui Ștefan Bănică Jr. este de nerecunoscut

Adrian Perjovschi anunță ca în fiecare septembrie, trendurile pentru 2023 la nivel mondial în industria frumuseții printr-un shooting-eveniment, denumit Beauty Trends Calendar 2023.

„Dincolo de culorile, tunsorile, coafurile și trendurile anului 2023, vrem să subliniem cu toții importanța refresh-ului constant al look-ului, a îngrijirii permanente și a adaptării aspectului nostru la mediu, la luna din calendar și la sezon atât pentru hair-styling și make-up, cât și pentru fashion”, explica Adrian Perjovschi conceptul shooting-show-ului de anunțare a trendurilor.

Printre „lunile” din Calendarul 2023 propus de Adrian Perjovschi se numără, alături de alte modele profesioniste, , fiul lui Ștefan Bănică, și Corina Sucarov.

Radu Ștefan Bănică și sacrificiile pe care le face pentru carieră

Radu Ștefan Bănică, despre cariera sa și sacrificiile pe care este nevoit să le facă pentru aceasta. Tânărul are planuri mari pentru viitorul său și este sigur pe succesul său.

În exclusivitate pentru Antena Stars, Radu Ștefan Bănică a explicat că încă de când era copil a iubit tot ceea ce ține de artă. Tânărul își dorește să fie actor pe scenă, pe când business-ul este doar o pasiune.

„Mi-a plăcut de mic partea aceasta de fotografie, de modeling și consider că e tot din ramura artistică, până la urmă e o artă și asta, așa că îmi place! Profesia mea va rămâne și va fi de actor pe scenă, asta este ce îmi doresc cel mai mult, la fel și muzica, iar pentru mine business-ul este un hobie și le îmbin de fiecare dată când pot”, a spus artistul.

Dacă ar fi să aleagă un alt domeniu, decât cel al actoriei, Radu ar opta pentru medicină sau drept, din motiv că aceste două meserii îi caracterizează interesul de a lucra cu oamenii.

„Mie mereu mi-a plăcut și încă îmi place medicina. Aș fi dat la medicină și la drept, la fel. Îmi place tot ce implică oameni, nu m-aș vedea la birou, sincer”, a continuat el.

Ce includ planurile de viitor ale lui Radu Ștefan Bănică

Planurile de viitor ale lui Radu sunt bine stabilite. Programul este plin pentru lunile de toamnă și iarnă. Fiul lui Ștefan Bănică va merge la tot felul de spectacole și muzicaluri.

„Urmează în decembrie să am premieră la un muzical, apoi tot în toamnă un muzical. Primul va fi la Operetă, al doilea la Opera Națională și o piesă, un spectacol la Teatrul Național, așa că avem un an plin de spectacole. Am și licența și voi fi în sfârșit în circuit!”, a mai mărturisit fiul lui Ștefan Bănică.