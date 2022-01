Survivor România: Andreea Tonciu, întinsă pe targă, în așteptarea medicilor. Competiția l-a doborât și pe Relu Păunescu

Competiția devine din ce mai strânsă la Survivor România, iar concurenții sunt dispuși să-și riște propria viață pentru a rămâne în cursă. Promo-ul filmat în Republica Dominicană îi face pe fanii emisiunii să aștepte cu sufletul la gură episodul de duminică, 23 ianuarie.

Jocul pentru recompensă s-a dovedit imposibil pentru cel puțin 2 dintre concurenți: Relu Păunescu și Andreea Tonciu.

Imaginile difuzate pe platforma YouTube o arată pe Andreea Tonciu, întinsă pe targă,după o gravă accidentare, în așteptarea intervenției medicale.

De o accidentare gravă ar fi avut parte și Relu Păunescu, cel mai în vârstă concurent din acest sezon de la Survivor România.

Survivor România pune o presiune imensă pe rezistența și instinctul de supraviețuire al vedetelor, acestea fiind nevoite să-și construiască adăpost, sa își procure hrana și să își găsească aliați, pentru că va exista un singur câștigător.

View this post on Instagram A post shared by Survivor Romania (@survivorromania.oficial)

Scandal între CRBL și Andreea Tonciu la „Survivor România”

Andreea Tonciu a fost în centrul unui scandal și în episodul de săptămâna trecută, după ce a spus despre CRBL e „nebun și pervers” și a insistat că „nu voi avea niciodată vreun șef în această competiție”.

În aceeași ediție a „Survivor”, războinicul Liviu Mihalca a decis să se retragă.

„Consider că nu am fost cel mai bun concurent. Mi-e frică să intru pe traseu. Nu reuşesc să mă acomodez. Nu vreau să îi trag în jos pe colegii mei. Primele zile au fost foarte ok, dar consider că nu pot duce la final. Din acest motiv, am ales să fac anunţul. Eu sunt şi dansator profesionist şi nu vreau să nu mai pot dansa după emisiune”, a spus acesta.