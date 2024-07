Theo Rose nu se simte bine la final de an! Ce decizie neașteptată a luat vedeta: „Resimt consecințele...”

Nu mai este un secret că Theo Rose este una dintre cele mai din România. Fiind o fire activă pe Internet, vedeta își ține fanii la curent cu tot ce este nou și ce se întâmplă în viața ei. 2023 a fost un an foarte solicitant pentru Theo Rose, atât în ceea ce privește viața profesională, cât și în ceea ce privește viața personală.

Cu toate că se poate considera o femeie fericită, pentru că este , Theo Rose pare că nu este în formă la final de an și că are nevoie de ajutor. De-a lungul timpului, vedeta s-a făcut cunoscută atât prin intermediul repertoriului său, cât și prin prestațiile sale de pe marile scene. În prezent, artista este urmărită pe Instagram de 1,2 milioane de urmăritori.

Nu de mult, Theo Rose le-a transmis fanilor de pe Internet că trece printr-o perioadă nu prea bună pentru ea. Simte că nu mai poate și că trebuie să facă cât mai repede ceva în privința asta, așa că, la început de an, vedeta și-a propus să își acorde mai multă atenție.

Theo Rose, final de an solicitant și fără încredere în forțe proprii

Ultimele luni ale anului pentru Theo Rose , pentru că a trebuit să se împartă între viața de mămică, filmările de la „Vocea României” și concertele pe care le-a avut, iar acum susține că resimte consecințele.

Deși are toate motivele pentru a fi fericită, vedeta susține că nu mai are încredere în forțele proprii și că nimic nu o mai face fericită. Ea bănuia că se confruntă cu depresia postnatală, dar ulterior a ajuns la concluzia că este vorba doar despre extenuare.

„Mi-am propus să încep anul 2024 cu meditație, terapie, spovedanie, ce-o fi, că nu vă ascundă că eu trec printr-o perioadă în care nu știu ce se întâmplă cu mine, dar nu e neapărat extraordinar, probabil că, în sfârșit, resimt și eu consecințele nașterii așa cum pățesc toate proaspetele mame, dar e o perioada în care nu prea am încredere în mine, am avut câteva căderi.

Nu cred că e depresie, dar cred că e vorba de epuizare. E și normal să vină și cred că am și atras pe undeva treaba asta, dar e important că am început să fac niște pași către schimbare.

(…) V-am zis, nu am fost rău, doar că nu m-am putut bucura de cea mai frumoasă perioadă a vieții mele sau cel puțin de ultima parte a ei. A fost ciudat așa, am fost ciudată.

Probabil e o perioadă de tranziție, creștem, evoluăm, se schimbă lucruri în viața noastră, dar în cazul meu cred că este vorba de extenuare”, a transmis Theo Rose, pe Internet, potrivit .

Ce studii are Theo Rose

Dacă a demonstrat întotdeauna că are un adevărat talent muzical, Theo Rose a dat dovadă de . Ea a absolvit Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti din București cu o medie de 9,40, dar a ales să urmeze cariera de actorie în locul unei facultăți muzicale.

Theo Rose și-a dorit foarte mult la UNATC, însă un blocaj în trafic a făcut ca ea să nu ajungă la examen la timp. Pe atunci, artista s-a simțit de parcă întreaga sa lume s-a prăbușit. Cu lacrimi amare în ochi, a continuat să lupte, refuzând să renunțe la visul ei.

„Eu am ales la momentul ăla să fac actorie pentru că simțeam că am terminat cu noțiunile muzicale. Adică nu aveam ce să fac cu atât de multă teorie muzicală. Oricum am uitat mereu parte din lucrurile pe care le-am învățat în liceu deja.

Nu-mi trebuie atâta muzică, eu când mă apuc să cânt nu mă întreabă nimeni ce note am luat (…) Am plecat de acolo plângând, m-am oprit la prima biserică, plângeam cu suspine, era visul meu năruit”, a precizat Theo Rose.