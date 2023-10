Ce studii are Theo Rose, jurata de la Vocea României. Vei fi surprins ce specializare are

Mulți au fost surprinși când , având în vedere că este cunoscută pentru muzica de petrecere. Recent, Irina Rimes a dat o aluzie în timpul emisiunii, în timp ce încercau să recruteze o concurentă.

Ce studii are, de fapt, Theo Rose, jurata de la Vocea României

Theo Rose, tânăra de 26 de ani, a demonstrat un talent muzical impresionant încă de la vârsta de patru ani. A absolvit Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti din București cu o medie de 9,40, dar a ales să urmeze cariera de actorie în locul unei facultăți muzicale. Este și mamă a unui băiețel, scrie .

să fie admisă la UNATC, dar un imprevizibil blocaj de trafic în București a făcut ca ea să ajungă la examen cu o întârziere de cinci minute. În sufletul ei, s-a simțit ca și cum întreaga sa lume s-a prăbușit în acel moment. Cu lacrimi amare în ochi, a continuat să lupte, refuzând să renunțe la visul ei.

Artista a vrut să intre la UNATC

„Eu am ales la momentul ăla să fac actorie pentru că simțeam că am terminat cu noțiunile muzicale. Adică nu aveam ce să fac cu atât de multă teorie muzicală. Oricum am uitat mereu parte din lucrurile pe care le-am învățat în liceu deja.

Nu-mi trebuie atâta muzică, eu când mă apuc să cânt nu mă întreabă nimeni ce note am luat (…) Am plecat de acolo plângând, m-am oprit la prima biserică, plângeam cu suspine, era visul meu năruit”, a precizat Theo Rose în podcastul ”Acasă la Măruță”.