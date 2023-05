Theo Rose, pregătiri pentru a deveni mamă: „M-am hotărât la naștere naturală, dar trebuie să iau în calcul și cezariana”

Theo Rose a avut un an plin, din toate punctele de vedere. De departe, cel mai frumos lucru care i se putea întâmpla a fost sarcina. Iubita lui Anghel Damian mai are foarte puțin până va naște, așa că emoțiile sunt din ce în ce mai mari.

Theo Rose, noi detalii despre sarcină

Aceasta se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Theo Rose și Anghel Damian sunt nerăbdători să își întâlnească fiul, pe Sasha Ioan, ceea ce se va întâmpla în mai puțin de o lună. De curând, vedeta a dezvăluit că își dorește să nască natural, însă medicii i-au spus că în cazul ei ar fi indicată operația prin cezariană.

„Cred că patru săptămâni mai am, în cap, de aici înainte! Acum, că vom trece puțin de termen, se întâmplă adesea, dar na, patru săptămâni. (…) Mă încearcă emoții de tot felul.

E nerăbdarea pe primul loc, există și un fel de teamă pentru că mi-am dorit foarte tare să nasc natural, din ce am înțeles, copilul meu e mai mare, mi-e mare copilul. Și e posibil să nu se poată, are și cordonul în jurul gâtului, să vedem de câte ori. Eu îmi doresc să încerc, în orice caz, și vedem. Dacă doamna doctor ne recomandă să facem cezariană, vom face, ca să nu punem pe nimeni în pericol.

Cred că o să plâng tare când o să îl țin în brațe. Mă bucur că am avut copilul într-un moment în care chiar mi-am dorit copil. Unii zic că suntem prea tinere să facem copii acum, dar mie nu mi se pare, mi se pare că e momentul potrivit. Cred că aveam nevoie de asta. De copil … Că unii au zis, cred că pauza ți-a prins bine. Nu, copilul. Aștept copilul, nu pauza”, a declarat Theo Rose, potrivit .

„Eu m-am hotărât la naștere naturală, doar că mi s-a spus de curând că trebuie să iau în calcul și varianta de cezariană, pentru că am un copil foarte mare. Are trei kilograme, ideea e că e foarte osos, are oasele foarte mari, că mi s-a explicat, problema e că are oasele lungi, e poziția în care stă. E cu capul în jos, pregătit.

Există și teama de naștere, de durere, nu sunt relaxată cu niciuna dintre ele. Am emoții apoi și după naștere, în legătură cum o să fac eu cu bebelușul, cum o să mă descurc, deși mie întotdeauna mi-a plăcut să mă bag, să iau bebelușii în brațe, să îi schimb și mi-au plăcut întotdeauna bebelușii foarte tare.

Dar așa și de ce sentimente o să mă încerce, pentru că e o prezență nouă, dar permanentă din momentul ăla în viață ta și abia l-am așteptat, adică sunt convinsa că abia din momentul asta nu o să mă mai plictisesc vreodată”, a mai specificat iubita lui Anghel Damian.