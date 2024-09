Tito Jackson, membru al grupului Jackson 5 și fratele mai mare al lui Michael Jackson, a murit la 70 de ani

, membru original al legendarului grup Jackson 5 și fratele mai mare al superstarurilor pop Michael și , a murit la vârsta de 70 de ani, au declarat fiii săi duminică seara.

Tito Jackson, membru original al legendarului grup Jackson 5, a murit la vârsta de 70 de ani

„Cu inima grea vă anunțăm că iubitul nostru tată, membrul Rock & Roll Hall of Fame Tito Jackson nu mai este alături de noi”, au postat pe Instagram alături de o poză, fiii săi Taj, Taryll și TJ, care au format grupul muzical 3T.

„Suntem șocați, întristați și cu inima frântă. Tatăl nostru a fost un bărbat incredibil căruia i-a păsat de toată lumea și de bunăstarea tuturor”, au spus aceștia.

„Vă rugăm să nu uitați să faceți ceea ce tatăl nostru a predicat întotdeauna și anume: „Iubiți-vă unii pe alții”. Te iubim, tata, băieții tăi, Taj, Taryll și TJ.

Prietenul de familie Steve Manning a declarat pentru Entertainment Tonight că Tito a murit duminică în urma unui aparent atac de cord, în timp ce conducea din New Mexico spre casa sa din Oklahoma.

Tito a cântat recent în Germania, Anglia și California alături de frații săi Marlon și Jackie în trupa The Jacksons. Tito a fost un membru original al grupului de familie The Jackson 5, împreună cu frații Jackie, Jermaine, Marlon și Michael.

După ce au semnat cu Motown Records în 1969, au avut o serie de hituri internaționale la sfârșitul anilor 1960 și începutul anilor 70, inclusiv „I Want You Back”, „ABC” și „I’ll Be There”.

Fratele mai mic Michael, care a ajuns superstar solo, a murit în 2009, la vârsta de 50 de ani.

Tito, împreună cu frații săi din The Jackson 5, au fost incluși în Rock and Roll Hall of Fame în 1997 de către colega Motown, Diana Ross. Din 2003 Tito a jucat și a făcut turnee cu propria sa trupă de blues și funk.

În 2016, el a devenit ultimul dintre frații Jackson care a avut un hit solo Billboard, ajungând în topuri cu single-ul „Get It Baby”, urmat de albumul său solo de debut „Tito Time”.

Cel de-al doilea album al său – și primul de blues – „Under Your Spell” a fost lansat în 2021 și a avut invitați speciali printre care George Benson, Bobby Rush și Stevie Wonder.