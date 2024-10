Un concurent de la Insula Iubirii a șocat publicul. I-a ucis motanii iubitei sale, din gelozie (VIDEO)

Sezonul 8 al emisiunii a debutat cu dezvăluiri șocante din partea concurenților. a uimit publicul, însă unul dintre ele a reușit să-i lase fără cuvinte pe telespectatori.

Un concurent i-a ucis motanii iubitei sale, din gelozie

Mai exact, Robert Braia a povestit în fața tuturor cum a încercat să scape de pisicile Biancăi Mitroi.

De ce a aruncat Robert Braia pisicile Biancăi Mitroi de la balcon Robert Braia a dezvăluit un subiect sensibil pentru iubita sa, care i-a provocat multă suferință. Concurentul i-a lăsat pe toți fără cuvinte când a povestit cum a încercat să scape de pisicile Biancăi Mitroi, fără a se gândi la consecințe, scrie .

„În seara în care au dispărut, a venit un prieten la mine, am lăsat geamul deschis, am plecat și au plecat și ele. Ea era extraordinar de atașată de ele, zicea că sunt ca și copiii ei. Nu cred că am fost gelos pe ele, ci erau motivul pentru care noi nu puteam depăși un impas în relație. (…) Nu voiam să fiu doar eu și atât. I-am spus că sunt alergic la motani. (…) M-au adus la disperare sincer, și de asta am făcut ce am făcut”, a spus Robert Braia la Insula Iubirii.

Cum a reacționat iubita sa

La aflarea comportamentului iubitului ei, Bianca nu a rămas indiferentă, răzbunându-se pe iubitul ei. Astfel, aceasta i-a vandalizat mașina pentru a-l face să sufere.

„M-a deranjat foarte mult reacția ei după ce a aflat asta. S-a dus și mi-a vandalizat mașina”, a mai spus concurentul.