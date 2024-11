Vlad Gherman a anunțat decizia pe care a luat-o alături de Oana: „Am luat o pauză. Am decis să ne luăm puțin timp să ne revenim”

și formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Cei doi s-au căsătorit în acest an, pe 2 iunie, însă, în ultima perioadă, cei doi au dispărut de pe rețelele social media, iar fanii s-au întrebat dacă s-a întâmplat ceva cu ei.

„Am luat o pauză de la social media pentru că am trecut printr-o situație în familie”

Prin urmare, Vlad a publicat un mesaj pe Instagram, unde a explicat motivul pentru care atât el, cât și soția lui au luat o pauză de la social media.

”Referitor la mine și la Oana Moșneagu, am luat o pauză de la social media pentru că am trecut printr-o situație în familie și am decis să ne luăm puțin timp să ne revenim”, a declarat îndrăgitul actor, pe Instagram.

Actorul nu a menționat despre ce anume este vorba, însă a vrut să lămurească faptul că între el și Oana lucrurile stau foarte bine.

”Noi suntem foarte bine și mai conectați ca oricând unul cu celălalt de când am luat această pauză și vă sugerăm și vouă, din când în când, să vă luați puțin timp pentru voi și pentru cei dragi vouă”, a mai adăugat Vlad Gherman.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit în vara aceasta și au avut parte de una dintre cele mai frumoase nunți, apreciate atât de fani, cât și de persoane cunoscute din showbiz. Cei doi au radiat de fericire, iar după nuntă, au petrecut momente superbe împreună.

Unde a avut loc nunta celor doi actori

Petrecerea de nuntă s-a desfășurat în aceeași locație ca nunta lui Smiley și Gina Pistol. „Chiar ne simțim ca într-o poveste. Am visat să fie exact așa cum este. În această locație, cu oamenii dragi nouă, dansând pe muzica noastră preferată și stând pe ringul de dans cât ne țin picioarele.

Și avem în jurul nostru profesioniști, niște oameni minunați, de la organizatoarea nunții noastre, Ivona Nenu, care ne-a pavat tot drumul spre acest moment cu idei, liste, variante și desfășurătoare la minut, la Nicu Bocancea care a făcut magie cu decorul, dar și cu Orangeria creată de el care este cadrul perfect pentru noi. Povestea noastră se întâmplă, în sfârșit, actele ei, ca-ntr-o piesă de Shakespeare, sunt în plină desfășurare, iar noi încercăm să ne bucurăm de fiecare secundă din ea”.

„Ne-am dorit amândoi, fără să ne vorbim, să facem nunta aici. Oana văzuse pe Instagram locația, eu văzusem câteva imagini de la nunta lui Smiley și părea un vis greu de realizat să facem nunta acolo”, a povestit la momentul respectiv.