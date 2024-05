Oana Moșneagu și Vlad Gherman au făcut terapie de cuplu. „Nu știu dacă am fi ajuns să mai fim împreună”

mai au puțin până când vor avea cel mai important eveniment din viețile lor. Cei doi au decis să își unească destinele. Au avut cununia civilă în luna aprilie, iar în această vară urmează să facă și nunta. Dar, actrița a dezvăluit că la începutul relației au făcut terapie de cuplu, ceea ce i-a ajutat să rămână împreună.

Terapia de cuplu i-a ajutat

au o relație de trei ani, iar acum s-au hotărât să facă pasul cel mare. În data de 2 iunie vor avea cununia religioasă urmată de o petrecere pe cinste. Dar, cei doi au ajuns în acest punct datorită terapiei de cuplu pe care au făcut-o la începutul relației, conform

Actrița spune că dacă nu ar fi mers la terapie de cuplu, în acest moment cei doi nu arm ai fi fost împreună. Ea a dezăluit că nu erau pe aceeași lungime de undă la început pentru că amândoi aveau traume din fostele relații. Își doreau să funcționeze împreună, drept pentru care au recurs la ajutorul unui specialist.

„Cred că, dacă eu și al meu iubit nu am fi apelat la terapia de cuplu în stadiul incipient al relației noastre, nu știu dacă am fi ajuns să mai fim împreună acum și să vorbim despre căsătorie. Noi am ales să mergem la terapie pentru că ne uitam unul la altul, știam că ne dorim să fim împreună, cu datele pe care fiecare le avea despre celălalt până în acel moment, și ne-am dat seama că suntem doi oameni la o vârstă, care cară cumva experiențele care ne-au format, într-adevăr, dar și niște traume din niște relații anterioare.

Și noi ne-am întâlnit și am băgat la înaintare în prima fază a relației mai degrabă traumele din trecut decât o părticică din sufletul nostru. Noi am venit bușiți după toate experiențele anterioare, în mod diferit, încât pur și simplu nu reușeam să ne acordăm.

Era clar că ne dorim să fim împreună. Exista o atracție între noi și o chimie între noi și o profunzime a întâlnirilor noastre care ne-a făcut să alegem varianta asta”, a declarat Oana Moșneagu.

„Ziceai că eu vorbesc chineză și el o altă limbă”

Cei doi au reușit să treacă peste perioada grea și au ajuns să se înțeleagă și accepte reciproc, iar acum au o relație foarte frumoasă.

„Terapia de cuplu ne-a ajutat să învățăm să comunicăm mai bine. Ne-a tradus niște lucruri. Eu îi dădeam niște informații legate de mine, el făcea la același lucru cu mine și noi nu reușeam să ne întâlnim. Ziceai că eu vorbesc chineză și el o altă limbă care poate nici măcar nu există pe această planetă. Pur și simplu nu vorbeam aceeași limbă.

Doamna terapeut a reușit să traducă ceea ce transmiteam fiecare, astfel încât să înțeleagă și receptorul. Aveam momente în care ziceam bă, n-are cum să fie așa. Ar trebui să fie mai ușor. De ce e atât de greu? Și ăsta e încă un lucru pe care terapia ne-a ajutat să-l înțelegem.

E prima relație în care am ajuns la concluzia că normalitatea într-o relație nu presupune numai să fie ușor, să fie frumos, bla-bla-bla. De fapt, relația aia în care rămâi până la urmă este una în care depui foarte mult efort și e grea, tăticule, pentru că te confruntă pe tine cu tine, în primul rând”, a mai spus Oana Moșneagu.