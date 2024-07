ADU a depus lista de candidați pentru europarlamentare. Drulă: Suntem alternativa care va salva România de actuala putere coruptă și incompetentă / PSD și PNL și-au făcut planuri ca-n Rusia lui Putin să stea la putere 10 ani (VIDEO)

Alianța Dreapta Unită (ADU), formată din USR, PMP și FD, și-a depus lista de candidați pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie. La eveniment, Cătălin Drulă, președintele USR, a acuzat PSD și PNL că batjocoresc democrația și exercită o putere coruptă și abuzivă.

Drulă: Românii au Alianța Dreapta Unită o alternativă la puterea abuzivă, coruptă și incompetentă a PSD-PNL

„Sunt peste 500.000 de semnături strânse pe bune, în realitate, de la români, nu făcute prin birouri.

Azi, cele trei partide care formează Alianța Dreapta Unită – USR, PMP, FD – depun candidaturile alianței cu multă încredere, încrederea milioanelor de români care sunt în spatele nostru, care își doresc o schimbare a unei puteri abuzive, corupte și incompetente. Iohannis, alături de cei doi ciraci ai săi, Ciucă și Ciolacu, cu școala făcută la fără frecvență, au dus economia României în groapă, își bat joc de Armata României subfinanțând-o, și nu sunt în stare să-i apere pe români, fie că e vorba de drone care se prăbușesc și explodează pe teritoriul țării sau de cele maritime, trase cu explozibil la bord în port, din cauza incompeteței celor care sunt azi în Guvernul României. Aruncă cu bani pentru a-și cumpăra bunăvoință. Nu vor reuși să scape de votul românilor!

Știți că au încercat să ne oprească: la solicitarea PSD, BEC a dat o decizie abuzivă prin care ADU a fost respinsă, dar , am strâns semnăturile, avem cea mai bună listă de candidați, în care eu am încredere: Dan Barna, Vlad Voiculescu, Eugen Tomac, Cristina Prună, Radu Mihail, Violeta Alexandru, Vlad Botoș (…) și toți ceilalți candidați sunt cea mai bună echipă care să ne reprezinte în Parlamentul European. Sunt oameni care merg acolo sau își continuă munca dintr-un crez”, a declarat Cătălin Drulă.

El s-a referit apoi la „cuplul politic de comici Tudose – Rareș Bogdan”, care, „cu chiloții peste pantaloni sau nu” (aluzie la făcută de Tudose pe seama lui Bogdan) conduc azi „lista stângii comasate”.

Drulă: PSD și PNL și-au bătut joc de alegeri, disprețuiesc democrația

„E hazul de necaz că, de fapt, țara trece printr-un necaz și e batjocorită de o putere abuzivă, căreia nu-i mai convine democrația. ca-n Rusia lui Putin să stea la Putere zece ani. Nu e clar care e primul, apoi urmează ceilalți câte cinci ani.

Și-au bătut joc de alegeri, n-am mai întâlnit nicio putere care să vorbească despre alegerile democratice ca despre un deranj, ca despre ceva ce-i deranjează pe oameni. În toată lumea democratică și liberă, alegerile sunt o sărbătoare, așa că veniți la vot pe 9 iunie, că puterea e la voi, oameni buni, să-i opriți să vă fure viitorul! (…)

Aveți cea mai bună variantă pe buletinul de vot, care va salva România de stânga bolnavă PSD-PNL”, a continuat liderul USR.

Drulă: Primarii USR sunt hărțuiți de instituțiile controlate de PSD-PNL

Cătălin Drulă a acuzat apoi PSD și PNL că se folosesc de instituțiile statului pentru „Noi vom lupta în aceste două luni până la alegeri atât pentru europarlamentarele pentru care depunem candidaturile azi, cât și pentru alegerile locale. Am format Alianța Dreapta Unită și pentru alegerile locale, avem candidați de primari care vor continua acea muncă bună pe care o știți: Clotilde Armand, Dominic Fritz, Lucian Stanciu, Allen Coliban, Elena Lasconi, Radu Mihaiu. (…) E revoltător de ce hărțuire au parte primarii noștri, fie că e vorba de instituții trimise de Alina Gorghiu pe capul Elenei Lasconi, fie că e vorba de tăierea la zero a bugetului ADP pentru Clotilde Armand. Îmi arăta mai devreme cifrele, e singurul sector din șase în care PSD-PNL au tăiat la zero. Ei nu-și bat joc de Clotilde Armand, ci de locuitorii Sectorului 1. Eu sunt născut aici și-i cunosc pe oamenii din Sectorul 1 și vă spun că o să plătiți! Și tu, Ciucă, și tu, Ciolacu, veți plăti!”.