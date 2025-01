Burduja: Unii aparent vorbesc de suveranitate, dar ne spun ce bine ar fi să avem gaz rusesc / Țara se împrumută pentru că ani de zile am consumat prea mult. Cheltuielile trebuie eficientizate (VIDEO)

Sebastian Burduja (PNL), ministrul Energiei, a lansat un apel la solidaritate și responsabilitate în fața situației economice și politice dificile în care ne aflăm. În ceea ce privește partea economică, Burduja a îndemnat la eficientizarea cheltuielilor statului. Cât despre partea politică, acesta a atras atenția asupra pe care-l afișează unii politicieni. România se află în fața unui „pericol existențial”, a subliniat Sebastian Burduja.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Burduja, despre situația fiscal-bugetară a României

„Situația fiscal-bugetară a României . Lucrul acesta trebuie spus foarte clar, asumat. Țara se împrumută pentru că ani de zile am consumat mai mult decât ne-am permis, ne-am întins mai mult decât ne-a ținut plapuma. Asta e realitatea. Și anul trecut au crescut, totuși, niște cheltuieli structurale ale statului, inclusiv cu pensiile. Știu că ne dorim să trăiască cât mai bine toți pensionarii, dar dacă vă uitați comparativ în altă țară dacă a mai crescut fondul de pensii cu zeci de procente într-un singur an, nu cred că veți găsi un exemplu comparabil.

Cheltuielile trebuie eficientizate. Nu putem s-o ținem cu aceste creșteri an după an, pentru că n-o să mai fim credibili în fața investitorilor, în fața celor care împrumută România și ce înseamnă să nu fii credibil? Înseamnă că te vei împrumuta tot mai scump, deci până la urmă vei avea costuri tot mai mari și probleme tot mai mari de a asigura sustenabilitatea”, a declarat ministrul Energiei.

Burduja, despre pericolul falsului suveranism

„Eu am încredere în această coaliție și sunt convins că toți colegii înțeleg momentul greu prin care trece România nu doar economic, ci și politic și în fața acestui extremism toxic, plin de minciuni sfruntate, care sunt bine împachetate poate și care poate ajung să-i păcălească pe unii dintre români, soluția e să fim cu toții responsabili și să avem o politică corectă pentru oameni. Numai prin reguli corecte, bune, vom recâștiga încrederea românilor”, a mai afirmat Burduja.

Acesta a atras apoi atenția că România se află în fața unui „pericol existențial”.

„Suntem foarte aproape de a pierde tot ce am construit bun în 30 și ceva de ani. Să știți că România e azi la nivelul Poloniei PIB/capita raportat la paritatea puterii de cumpărare. Deci cât de bine se trăiește în Polonia, pe medie, atât de bine se trăiește în România și în 1989 nu știu câți își imaginau că vom ajunge aici.

Deci s-au făcut progrese și dacă nu vrem să le pierdem, atunci să-i arătăm cu degetul pe cei care aparent vorbesc de suveranitate, dar când vine vorba de energie, ne spun ce bine ar fi să avem gaz rusesc în România. Or lucrul ăsta eu nu pot să-l tolerez”, a mai declarat Sebastian Burduja, pentru B1 TV.