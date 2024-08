Ciolacu a explicat de ce nu vrea să scadă impozitarea pe salariul minim: „Ar însemna să distrug economia” (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a explicat, luni, de ce nu vrea să scadă impozitarea salariului minim și de ce optează, în schimb, pentru deduceri în cazul acestor salariați.

Ciolacu, despre impozitarea salariului minim

„Am început cu ministrul Finanțelor, cu toată echipa guvernamentală să avem un plan. E evident, impozitarea muncii, când vorbim generic, e una dintre cele mai ridicate din UE. Marea problemă e la impozitarea muncii la , care e cea mai mare impozitare din UE.

Pachetul cerut de UE și asumat de România prin PNRR e de a avea anumite reforme fiscale și o nouă Lege a salarizării. Până atunci, vom încerca să venim cu pentru cei cu venituri mici care se direcționează către sănătate, educație și pensii private. Sunt servicii pe care acum le susține Guvernul. (…)

Dar legislația… eu nu pot să risc să vin cu scăderi de impozitare la salariul minim pe economie și să mă trezesc de la o treime, câți sunt angajați în economie acum cu salariul minim, la două treimi. Asta înseamnă că am distrus economia și nu am salvat-o. Ca să iau o măsură pe picior pentru eventuale voturi nu am să o fac!”, a declarat Marcel Ciolacu.

BNS cere reducerea fiscalităţii pe muncă

Declarația a fost făcută în contextul în care, luni, Blocul Naţional Sindical (BNS) a protestat la Guvern, cerând reformă fiscală și . O delegaţie a BNS, condusă de preşedintele confederaţiei, Dumitru Costin, a fost primită la consultări de o echipă din Ministerul de Finanţe, condusă de secretarul de stat Daniela Pescaru.

„În cadrul întâlnirii, delegaţia BNS a solicitat echipei MF măsuri privind reducerea fiscalităţii pe muncă şi demararea de urgenţă a unei reforme fiscale, în care să fie implicate şi consultate inclusiv sindicatele şi patronatele. De asemenea, delegaţia BNS a transmis echipei MF îngrijorările cu care se confruntă confederaţia în ceea ce priveşte creşterea datoriei publice şi în ceea ce priveşte posibilele semnale din spaţiul public legate de stabilirea unor viitoare cote pentru impozitele pe venit/impozitare progresivă”, se menţionează într-o informare a BNS.