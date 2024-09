Ciolacu: Am profesor de engleză și de economie, nu mi-e rușine s-o spun / Nu sunt perfect, dar sunt un om care îmi asum lucruri

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD și candidatul partidului la prezidențiale, a recunoscut că face meditații la engleză și la economie. „Nu sunt perfect, nimeni nu e, am multe defecte, dar sunt un om care îmi asum lucruri”, a mai ținut să precizeze acesta.

Cum se pregătește candidatul la prezidențiale Marcel Ciolacu

Întrebat, la Pro TV, ce crede că îi lipsește, în calitate de candidat la prezidențiale, Marcel Ciolacu a admis că a avut „rețineri în relațiile externe” deoarece trebuia să vorbească în engleză.

„Am avut rețineri, de exemplu, în relațiile externe. Am avut rețineri… Nu mă simțeam confortabil și din cauza limbii. Normal că lucrurile le-am demarat și s-au învățat.

Și acum am profesor de engleză. Normal, e lupta fiecăruia cu el, ca să fie mai bun în fiecare zi. Dar nu e o rușine, mie nu mi-e rușine să spun, am și profesor de economie. E normal să facă acest lucru”, a insistat liderul PSD.

Ciolacu: Nu sunt perfect, nimeni nu e perfect

De asemenea, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, Marcel Ciolacu a afirmat că nu e perfect, dar măcar e asumat: „Normal că te compari cu competitorii şi consider că voi candida cu toată tăria, chiar cu anumite avantaje. Nu sunt perfect, nimeni nu e, am multe defecte, dar sunt un om care îmi asum lucruri, am ieşit din logica de a face calcule reci în ce priveşte sondajele”.