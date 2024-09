Ciprian Ciucu, despre Spitalul Sectorului 6: „Acest proiect este serios pentru că are finanțare” (VIDEO)

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat vineri, la semnarea finanțării construirii Spitalului Sectorului 6 că este proiectul vieții sale. Acesta a precizat că din punct de vedere urbanistic terenul este pregătit pentru începerea proeictului.

75 de milioane de euro vin de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) pentru singurul spital generalist de stat, ce va fi construit în ultimii 45 de ani, în București.

“Cred că este proiectul vieții mele. Dacă acest spital va exista și acum am din ce în ce mai multă încredere că el va exista simt că a meritat cu adevărat încrederea pe care oamenii mi-au acordat-o ca să fiu primar în Sectorul 6.

Poate unii se întreabă de ce acest spital nu există, pentru că l-am promis în 2016. Toate procedurile, ca să faci un spital sunt extrem de complexe și extrem de complicate. A trebuit să schimbăm de două ori studiul de fezabilitate ca să avem un studiu de fezabilitate care să fie foarte clar, foarte finanțabil.

Aici pe bulevardul Timișoara avem acest teren, deja am îngropat utilitățile, cablurile de înaltă tensiune, am deviat rețele, din punct de vedere urbanistic terenul este pregătit.

Nu am vrut să vin cu o machetă cum au venit alți candidați, ci am dorit să prezint oamneilor direct finanțarea, pentru că un proiect este serios în momentul în care are finanțare. Până când nu are finanțare acel proeict este doar așa o intenție, o idee. De astăzi acest proiect este serios pentru că are finanțare”.