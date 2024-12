Claudiu Năsui: USR nu va participa la nicio guvernare care va face ceva rău României și care ar crește taxele (VIDEO)

USR nu va participa la nicio guvernare care va face ceva rău României și care ar crește taxele, a declarat deputatul Claudiu Năsui, luni, la Știrile B1 TV prezentate de Irina Petraru.

Claudiu Năsui, pe B1 TV: USR nu va accepta creșteri de taxe

Întrebat ce se întâmplă mai departe, deputatul USR Claudiu Năsui a răspuns: „Ultimele alegeri au fost și un referendum pe cum să fie guvernată țara, până la urmă, și tema aceasta a impozitelor și a creșterilor potențiale de taxe a fost prezentă”.

„În configurația actuală, dacă se confirmă rezultatele, și n-avem niciun motiv să credem că nu se vor confirma, din păcate, din ce vedem ar putea să fie o majoritate care să își dorească creșterea taxelor. USR nu va accepta creșteri de taxe (…). Nu vom participa la nicio guvernare care va face ceva rău României și care ar crește taxele”, a adăugat el.

Ce a spus despre eventuale discuții cu AUR

Întrebat dacă a primit vreun semnal de la cei din AUR că ar fi dispuși să discute cu USR, Claudiu Năsui a declarat: „Eu nu am primit un astfel de semnal, poate au primit colegii mei, acum intram în ședință să vorbim și să ne sfătuim cu toții. În orice caz, acele lucruri pe care vi le-am spus rămân valabile. Orice configurație politică care are nevoie de voturile USR trebuie să nu crească taxele și să scadă cheltuielile, deci acesta este un lucru esențial în ceea ce am susținut noi în timpul campaniei”.

Totodată, întrebat dacă asta include și AUR, el a adăugat: „Nu neapărat. Trebuie să avem o discuție în interiorul partidului. Eu vă spun lucrurile le care nu sunt eu dispus să renunțăm și nu suntem mulți în partid să renunțăm, anume la ideea că dacă intri într-o majoritate trebuie să faci reforme și în niciun caz nu crești taxe”.