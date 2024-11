CTP: „Călin Georgescu”, personajul făcut din pixeli, va trebui să se manifeste în viața reală. Și mulți dintre cei care l-au votat vor afla abia acum pe cine au votat

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a avut câteva concluzii după primul tur al alegerilor prezidențiale: Călin Georgescu va trebui să se mute din lumea pixelilor în lumea reală și atunci vor descoperi și votanții lui , Elena Lasconi, în turul 2, va aduna voturi mai ușor decât ar fi putut s-o facă Marcel Ciolacu, PNL se poate reforma în bine, PSD în rău, iar USR va rămâne cu aceleași fracturi interne.

Cristian Tudor Popescu, despre candidatul la prezidențiale Călin Georgescu

„Victoria IA asupra IU

„Călin Georgescu” este un personaj creat de Inteligența Artificială. Victoria lui este victoria algoritmilor de net asupra oamenilor, victoria IA asupra IU – Inteligența Umană. Rămâne de văzut cu ce bani și de unde.

Acum însă, personajul făcut din pixeli va trebui să se manifeste în viața reală. Și mulți dintre cei care l-au votat vor afla abia acum pe cine au votat. Discursul religioid pro Putin al lui „Călin Georgescu” este al unui lider mesianic de sectă sinucigașă”, a scris gazetarul, într- pe Facebook.

Șansele partidelor la reformare, după surprizele de la prezidențiale

Cristian Tudor Popescu a scris apoi despre șansele PSD și PNL la reformare, după ce au rămas fără candidați în finala prezidențială: „ spre bine sub conducerea lui Ilie Bolojan. Problema e cât de repede. PSD se poate reforma spre rău sub conducerea nu se știe cui. Gașca lui Dragnea, O. Vasilescu, M. Tudose, S. Grindeanu etc., e tot acolo și pot să spună rânjind: „E, ați văzut cu Ciolacu ce pățim dacă ne dăm cu UE și cu NATO, europeni și democrați?”. Și să vină cu un Dragnea 2.0, că asta se poartă. USR nu se va reforma deloc, își va duce mai departe fracturile interne sub pălăria lui Lasconi. Elena Lasconi poate aduna voturi pentru a-l învinge pe „Călin Georgescu” mult mai eficient decât ar fi putut s-o facă Ciolacu”.