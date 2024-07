De ce nu prea au succes președinții de stânga în turul 2 al prezidențialelor? Diana Buzoianu (USR): E exact dinamica alegerilor în două tururi, care s-ar vedea inclusiv la locale (VIDEO)

Deputata USR, , a fost întrebată în cadrul unei intervenții pentru emisiunea Bună, România, moderată de Răzvan Zamfir și radu Buzăianu de ce nu prea au succes președinții de stânga în al alegerilor prezidențialelor.

„Rezultatele din locale ar fi cu totul și cu totul diferite dacă am avea alegeri în 2 tururi”

Diana Buzoianu a precizat că e exact dinamica alegerilor în două tururi și că același lucru s-ar vedea inclusiv la alegerile locale, dacă s-ar organiza la fel.

„Pentru că este exact dinamica alegerilor în 2 tururi, care s-ar vedea inclusiv la alegerile locale. În primul tur, toată lumea are o șansă să susțină candidatul principal pe care chiar l-ar dori acolo, în turul 2, deja lumea începe să se gândească, când are doar 2 variante, se unește, practic, o anumită categorie de votanți, care în mod normal nu ar fi dat, de exemplu, un vot principal pe dreapta. Poate dreapta este mai fărâmițată, de exemplu, ca opțiuni, și atunci se unește în turul 2, lucru care, de altfel, s-ar vedea inclusiv la locale. Rezultatele din locale să știți că ar fi cu totul și cu totul diferite dacă am avea alegeri în 2 tururi și ar fi și mult mai reprezentative”.