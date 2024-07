Diana Șoșoacă, dată afară din plenul Parlamentului European / Șefa P.E.: „De câți colegi e nevoie pentru a fi escortată din sală?” (VIDEO)

Diana Șoșoacă a fost dată afară dintr-o ședință a Parlamentului European pentru că nu se mai oprea din vorbit.

Șoșoacă a exportat scandalul în Parlamentul European

În ședință se discuta despre posibila în funcția de președintă a Comisiei Europene.

Eurdeputata Valerie Hayer de la Renew încerca să vorbească, dar tot era întreruptă de Diana Șoșoacă.

La un moment dat, Roberta Metsola, proaspăt reconfirmată în fruntea Parlamentului European, a cerut scoaterea din sală a Dianei Șoșoacă.

„De câți colegi e nevoie pentru a fi escortată din sală? Cred că ați vorbit destul”, a spus Metsola, potrivit

În acest timp, Șoșoacă zbiera în continuare. Într-un final, ea a fost escortată afară în aplauzele celorlalți europarlamentari.

Sacan del Pleno a la eurodiputada de extrema derecha rumana Diana Șoșoacă, que ha enfurecido interrumpiendo la sesión de réplica a VdL. Una de sus promesas es traer a un sacerdote para “sacar los demonios” del Parlamento Europeo. — María G. Zornoza (@MariaGZornoza)

Șoșoacă, isterică și în Parlamentul European

Nici bine nu și-a început mandatul și Diana Șoșoacă și-a dat în petic și în Parlamentul European.

„Sunt de fapt virusul suveranist și patriotic care se infiltrează în Uniunea Europeană. Aici se întâlnesc satanele. O să aduc și aici un preot să sfințească birourile și pe unde mai pot. Mi-au tăiat internetul. Da, am făcut live, reușit să facem live, pe urmă am filmat și am dat totul. M-am dus direct la doamna Metsola. Când m-a văzut, s-a albit”,