Economiștii critică dur măsurile promovate de Călin Georgescu: „Ar mai veni cineva la noi în țară să investească, să deschidă firme, să creeze locuri de muncă?” (VIDEO)

Într-o intervenție pentru B1 TV, economistul Christian Năsulea, a criticat dur intenția candidatului la prezidențiale Călin Georgescu de a impozita drastic firmele străine care activează în România. Potrivit lui Christian Năsulea, investitorii străini ar fi alungați de o astfel de măsură:

“Contravine cu regulile de funcționare în UE. Să spunem că am lăsa lucrul ăsta la o parte, să spunem că ignorăm faptul că am încălca voit niște reguli din interiorul UE. De asemenea, e important să menționăm dacă președintele ar avea vreo treabă cu modul în care sunt organizate legile care privesc fiscalitatea la noi în țară. Însă haide să facem un exercițiu care mi se pare foarte important pentru modul în care am direcționa economia României.

Cum credeți că s-ar poziționa investitorii străini dacă noi am reuși cumva să avem impozitare diferențiată? Îi tratăm diferit pe cei care vin dinafară mai rău decât îi tratăm pe români. Ar mai veni cineva la noi în țară să investească, să deschidă firme, să creeze locuri de muncă? Asta cred că e întrebarea de bun simț pe care ar trebui să ne-o punem, strict la această măsură din planul lui Călin Georgescu”.

Christian Năsulea a mai precizat că dacă multinaționalele se sperie și decid să plece din România, va fi și mai greu să fie susținut sistemul public de pensii:

“Referitor la chestiunea pensiilor, trebuie să înțelegem următorul lucru, pentru că și aici am senzația că am tot discutat în ultimii ani lucrurile acestea în spațiul public, pornind de la premisa că oamenii înțeleg substratul, dar iată că trebuie să explicăm niște lucruri simple. Multinaționalele astea, pe care le învinovățesc unii că își iau profiturile și le duc în altă țară, contribuie în mai multe feluri la economia românească: impozitul pe profit este o foarte mică parte cu care companiile românești, pentru că și sucursalele multinaționalelor sunt niște companii românești, contribuie la economia țării. Este mult mai importantă contribuția prin colectarea și vărsarea la bugetul de stat a taxei pe valoare adăugată, dar foarte important este să înțelegem că oamenii aceștia care lucrează în sectorul privat pentru companii cu capital străin sau cu capital autohton, prin salariile lor, susțin de fapt sistemul public de pensii, sistemul sanitar, niște sisteme critice pentru funcționarea economiei românești. Și așa suntem în situația în care avem un număr relativ mic de angajați care trebuie să susțină un număr mare de pensionari. Imaginați-vă cum ar fi dacă speriem multinaționalele și le convingem să plece pentru că nu mai avem nevoie de ele să fim nevoiți să punem și mai mulți bani din alte surse ca să continuăm să plătim pensiile acelea foarte mici pe care le au pensionarii români”.