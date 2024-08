Elena Lasconi, despre decizia de a intra în politică: „Dacă nu erau atât de aroganți și atât de cum nu trebuie să fie un politician eu astăzi nu aș fi fost aici”

Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, a povestit vineri seara în emisiunea Bună, România care a fost momentul care a determinat-o să intre în politică. Aceasta a vorbit despre scena în care jurnalisul Alex Dima de la PRO TV a fost jignit de Liviu Dragnea în momentul în care a încercat să îi adreseze întrebări:

“Totul a culminat când stăteam pe canapea, am fost la toate protestele din stradă. M-am revoltat și m-am dus și am fost acolo…Era momentul, stăteam în fața televizorului, eram singură în casă, mă uitam la televizor și îl vedeam pe Dragnea. Era colegul meu Alex Dima de la PRO TV care umbla după el să îi ia niște declarații.

Și domnul Dragnea i-a zis, vrei să vii cu mine la toaletă? Ăla a fost punctul în care eu am zis gata, trebuie să ies din bula asta de ipocrizie în care sunt eu cu familia mea, cu colegii mei, cu prietenii mei, să încerc să fac ceva. Și atunci am decis să intru în politică și să candidez la primărie. Și vreau să îi mulțumesc pe această cale. Dacă nu erau atât de aroganți și atât de cum nu trebuie să fie un politician eu astăzi nu aș fi fost aici”.

Cât privește postura de candidat la prezidențiale, Elena Lasconi a precizat că momentul 9 iunie, când USR a obținut 8,7%, urmat de alegerile interne au propulast-o în cursa prezidențială:

„După ce am ajuns la Câmpulung și am câștigat alegerile, le-am câștigat de două ori, ultima dată cu 70% s-a întâmplat momentul 9 iunie când am avut scorul acela de 8,7% care este catastrofal din punctul meu de vedere dacă e să mă uit în urmă și de aici încolo colegii mei, voturile, a fost democrație în USR și uite așa sunt candidatul la prezidențiale”.