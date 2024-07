Felix Cozma, despre scandalul recalculării pensiilor: „Nu e o situație ce vizează milioane de persoane” (VIDEO)

Felix Cozma, șeful Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP), a comentat în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin scandalul generat de recalcularea pensiilor:

Felix Cozma, despre scandalul recalculării pensiilor

“E o situație care se întâmplă în fiecare an, nu doar în acest an, că din greșeli în plus sau în minus se dau sau se iau niște bani de la pensionari”.

Acesta a precizat că în Bihor situația nu este una generalizată și că doar în cazul câtorva sute de pensionari au existat erori:

“Din 135.000 de persoane discutăm de 700 de astfel de persoane cu plus sau cu minus care s-au emis. Nu e o situație de milioane de persoane.

Eu știu că din cauza softului care se testează, totuși este o muncă destul de consistentă în a elibera și a face această recalculare…”, a precizat Felix Cozma.