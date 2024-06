Finanțare record primită pentru Spitalul Sectorului 6: 75 de milioane de euro, de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Spitalul Sectorului 6 are resursele financiare necesare pentru demararea construcției. Primarul Ciprian Ciucu și Tomáš Bocek, viceguvernatorul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), au semnat astăzi contractul de finanțare a lucrărilor. Acesta se ridică la 72,9 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 364 milioane de lei. Alte aproape două milioane de euro au fost primite luna trecută. Va fi primul spital generalist de stat din București construit de o autoritate publică locală în ultimii 45 de ani. La eveniment au participat Nicolae Ciucă – președintele Senatului, Alexandru Rafila – ministrul Sănătății, Adrian Veștea – ministrul Dezvoltării, Marcel Boloș – ministrul Finanțelor și Sebastian Burduja – ministrul Energiei.

Spitalul Sectorului 6 va fi construit pe Bd. Timișoara 101E, între cartierele Drumul Taberei și Militari, pe o suprafață de peste 33.000 mp. Este primul spital generalist de stat, ridicat în Capitală după anul 1979. Va costa 145,8 milioane de euro, iar jumătate din sumă, 72,9 milioane de euro, este asigurată printr-un împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), cu sprijinul Invest EU. Garanția pentru această sumă este acoperită de Comisia Europeană. Contractul de finanțare a fost semnat astăzi, 31 mai, pe amplasamentul viitoarei construcții, de către Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, și Tomáš Bocek, viceguvernatorul BDCE. Pentru restul sumei, Primăria Sectorului 6 va folosi alte surse de finanțare: fonduri europene, fonduri de la bugetul local și de stat.

Primii bani, aproape două milioane de euro, au venit luna trecută, de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, iar contractul s-a semnat la Paris, la sediul instituției, între primarul Ciprian Ciucu și Tomáš Bocek. Grantul este nerambursabil și va fi folosit pentru asistență tehnică.

Primarul Ciprian Ciucu: „Dacă noi nu-l făceam, nu-l făcea nimeni!”

„Sunt foarte emoționat, acesta este proiectul vieții mele, proiectul meu de suflet. Avem teren, deja am îngropat rețelele de utilități, cumva șantierul a început. Acum are și finanțare! Un proiect este serios în momentul în care are finanare, altfel, este doar o idee, o intenție.

Locația în care ne aflăm, Bd. Timișoara 101E, are foarte multe virtuți. În primul rând, în Sectorul 6 nu există un spital. Ne aflăm pe linia mediană dintre Cartierele Militari și Drumul Taberei, iar aici se află o zonă în plină dezvoltare. Vorbim de câteva sute de mii de oameni. Acest spital nu va deservi doar Sectorul 6, ci și Sectorul 5 și toată salba de localități din jurul Bucureștiului în această parte a orașului și poate chiar mai departe. Avem Bragadiru, Domnești, Chiajna, până la Ciorogârla sau poate chiar până la Pitești. Autostrada este în proximitate, va putea să primească urgențe.

Apoi, sunt spitale cu risc seismic în București. În caz de cutremur, nu vreau să-mi imaginez. Acest nou spital va fi un obiectiv strategic, deosebit de important pentru tot Bucureștiul, nu doar pentru Sectorul 6. Poate fi puțin ciudat ca un primar de sector să facă un spital. Dar, dacă noi nu-l făceam, nu-l făcea nimeni, pentru că nu era pe agenda nimănui”, a declarat primarul Ciprian Ciucu.

Încă din 2022, BDCE a analizat și evaluat proiectul cu maximă rigurozitate. „Am lucrat cu primarul, cu echipele și consilierii lui pe tot parcursul stadiilor de pregătire a proiectului și asta ne-a adus aici, la semnarea angajamentului pentru primul spital făcut de o primărie de sector din România. Acesta este primul proiect în domeniul medical al BDCE în România. Suntem mândri să-l susținem, este extrem de ambițios și curajos. Subliniază determinarea noastră de a îmbunătăți accesul la servicii medicale de calitate pentru toți cetățenii Capitalei și, în particular, pentru populația care nu are acces la ele în acest moment”, a adăugat viceguvernatorul BDCE, Tomáš Bocek.

„Pentru prima dată după 45 de ani, în București, se demarează proiectul unui spital generalist nou, care vine cu un nou standard. Adică are absolut totul cuprins în proiect. Ca atare, odată ce va fi realizat, vom avea un standard de referință care va putea fi aplicat și preluat de toți cei care vor dezvolta astfel de proiecte. Ciprian Ciucu vorbește despre el de cel puțin doi ani și jumătate, dacă nu trei. Iată că se realizează și îl felicit!”, a declarat președintele Senatului, Nicolae Ciucă.

Spitalul Sectorului 6, în cifre

Suprafață totală: peste 33.000 mp;

307 paturi (257 cu spitalizare continuă și 50 cu spitalizare de zi);

opt săli de operații;

șapte săli de nașteri;

75 de cabinete medicale;

opt secții: Cardiologie, Neurologie, Obstetrică & Ginecologie, Unitate de Terapie Intensivă adulți, Unitate de Terapie Intensivă Neonatologie, Medicină internă, Neonatologie și Chirurgie;

33 de specialități, clinică de recuperare, laboratoare și o farmacie cu circuit închis;

un compartiment de Primiri Urgențe de 1.680 mp;

parcare cu 365 de locuri.

Ce s-a făcut până acum, ce urmează

A fost finalizat studiul de fezabilitate și aprobați în Consiliul Local Sector 6 indicatorii tehnico-economici;

De asemenea, a fost întocmită documentația urbanistică necesară acestui proiect, un Plan Urbanistic de Detaliu, și acesta aprobat;

În martie 2024, Consiliul General al Muncipiului București a votat proiectul prin care cere Guvernului să înființeze spitalul. Primăria Sectoului 6 a trimis deja către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației toată documentația necesară pentru a iniția hotărârea de guvern aferentă;

S-au finalizat documentațiile tehnice și s-au încheiat contractele pentru devierea rețelelor care afectează terenul – liniile de înaltă tensiune și conductele de gaz. Primăria Sectorului 6 a semnat contractele de execuție pentru devierea rețelelor, iar lucrările sunt în curs de finalizare;

Concomitent cu aceste lucrări în teren, autoritatea locală se află în procedură de achiziție a unui grup de experți, specializat pe acest tip de proiect de investiții, care să realizeze caietul de sarcini pentru proiectare, execuție, echipare și mentenanță. Acesta va sta la baza licitației pentru realizarea fizică a spitalului.

Va fi gata în 3-4 ani

Durata estimată a lucrărilor este de trei ani din momentul demarării execuției. „Pe la sfârșitul acestui an vom termina documentația, strategia de contractare a lucrărilor și mă aștept ca undeva la începutul anului viitor, sper prin ianuarie, să scoatem la licitație. O să dureze probabil vreo șase luni licitația. După care va începe partea de proiectare, care va dura și ea câteva luni. Deci vorbim undeva, din acest moment, la trei – patru ani, în funcție de cum reușim să ne mișcăm cu toate aceste proceduri.

Dar ceea ce vreau să subliniez este că partea cu clădirea mi se pare mai ușoară, mai simplă decât partea de a înființa efectiv un spital. Un spital înseamnă proceduri, înseamnă recrutare, înseamnă oameni care să știe să opereze niște echipamente foarte moderne. Și să-l faci să funcționeze cu proceduri, cu oameni, cu tot ceea ce presupune, să ai circuite într-un spital, de la sala de nașteri până la morgă, este un proces foarte, foarte complex”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Acest proiect beneficiază de sprijinul Uniunii Europene, prin Platforma de Consiliere InvestEU. Spitalul Sectorului 6 va fi primul spital generalist construit în ultimii 45 de ani în București, de o autoritate publică (în cazul de față – Primăria Sectorului 6). Ultimul spital generalist ridicat și înființat în Capitală a fost Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan”, în 1979.