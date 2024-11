Ilie Bolojan: Votul de duminica trecută a fost un cartonaș galben pentru lumea politică. Joi sper că BPN al PNL va vota propunerile privind reforma clasei politice și a statului (VIDEO)

Votul de duminica trecută a fost un cartonaș galben pentru lumea politică, a declarat noul lider al PNL, Ilie Bolojan, miercuri, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Ilie Bolojan (PNL), pe B1 TV: Votul de duminică, un cartonaș galben pentru lumea politică

Liberalul a descris rezultatul de la prezidențiale drept „un vot care s-a bazat pe neîncrederea acumulată în ultimii ani”.

„Cred că votul de duminica trecută a fost un cartonaș galben pentru lumea politică, un vot care s-a bazat pe neîncrederea acumulată în ultimii ani. Dacă lumea politică nu se trezește, atunci lucrurile se vor complica”, a declarat Ilie Bolojan.

„Partidul Național Liberal, luând act de decizia de demisie a conducerii noastre pentru rezultatele care au fost obținute, m-a nominalizat președinte interimar și eu încerc, cu experiența pe care o am, cu sprijinul colegilor, să vin cu o ofertă din care să rezulte fără echivoc că PNL a înțeles ceea ce are de făcut – și asta înseamnă că, înainte de a le cere oamenilor să facă ceva, trebuie să demonstrăm noi, cei care avem funcții și responsabilitate, că am înțeles despre ce este vorba”, a continuat Bolojan.

Ilie Bolojan, despre propunerile privind reforma clasei politice și a statului

„Mâine sper că Biroul Politic Național va vota propunerile privind reforma clasei politice, reforma statului, partea de descentralizare, partea de stabilire a politicilor care înseamnă reguli bune pentru o țară de încredere și partea de proiecte de dezvoltare pentru ca economia României să fie mai competitivă. Mă angajez că aceste propuneri, odată votate, vor fi promovate de parlamentarii PNL din primele luni ale mandatului care va veni. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, eu nu mai am ce să caut în funcția de președinte al PNL, pentru că înseamnă că ne batem joc de oameni”, a mai declarat Ilie Bolojan.